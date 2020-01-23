مصر.. القضاء يرفض السماح للسيدات دون 40 عامًا بالإقامة دون محرم في الفنادق

عقب دعوى أقامها محاميان أشارا فيها لمنع يشمل أيضًا مواطنات مجلس التعاون الخليجي

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض دعوى تطالب إلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ 40 عامًا بمفردهن في الفنادق.

وأقام المحاميان، هاني سامح، وصلاح بخيت دعوة لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة في هذه الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وذكرت الدعوى أن عددًا من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن ‎تمييزًا واضحًا ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الـ40 في النزول في الفنادق بدون محرم.