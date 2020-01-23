النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. القضاء يرفض السماح للسيدات دون 40 عامًا بالإقامة دون محرم في الفنادق

عقب دعوى أقامها محاميان أشارا فيها لمنع يشمل أيضًا مواطنات مجلس التعاون الخليجي

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض دعوى تطالب إلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ 40 عامًا بمفردهن في الفنادق.

وأقام المحاميان، هاني سامح، وصلاح بخيت دعوة لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة في هذه الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وذكرت الدعوى أن عددًا من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن ‎تمييزًا واضحًا ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الـ40 في النزول في الفنادق بدون محرم.

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. القضاء يرفض السماح للسيدات دون 40 عامًا بالإقامة دون محرم في الفنادق
سبق

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض دعوى تطالب إلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ 40 عامًا بمفردهن في الفنادق.

وأقام المحاميان، هاني سامح، وصلاح بخيت دعوة لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة في هذه الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وذكرت الدعوى أن عددًا من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن ‎تمييزًا واضحًا ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الـ40 في النزول في الفنادق بدون محرم.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
03:45 PM

مصر.. القضاء يرفض السماح للسيدات دون 40 عامًا بالإقامة دون محرم في الفنادق

عقب دعوى أقامها محاميان أشارا فيها لمنع يشمل أيضًا مواطنات مجلس التعاون الخليجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
1,742

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض دعوى تطالب إلغاء قرار منع إقامة السيدات دون الـ 40 عامًا بمفردهن في الفنادق.

وأقام المحاميان، هاني سامح، وصلاح بخيت دعوة لوقف تنفيذ وإلغاء التعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة في هذه الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وذكرت الدعوى أن عددًا من عضوات المركز المصري لحقوق المرأة، تعرضن في أغسطس 2021، للمنع من الإقامة في بعض الفنادق بالمحافظات، دون مرافق، حيث أخبرهن القائمون على تلك الفنادق أن إدارات المباحث الجنائية بتلك المحافظات أصدرت تعليمات أمنية تحظر بموجبها إقامة السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، في تلك الفنادق دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

وأكدت الدعوى أن تلك التعليمات تتضمن ‎تمييزًا واضحًا ومخالفة للدستور والقانون، بالنظر إلى حق النساء دون سن الـ40 في النزول في الفنادق بدون محرم.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,837
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة