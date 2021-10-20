أمين الجوف يفتتح "مسلخ غرب سكاكا" لمواكبة النمو السكاني

صُمِّم وفق أعلى المعايير التي توفر أرقى الشروط الصحية

افتتح أمين منطقة الجوف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المهندس ماجد بن معدي الرويلي، مسلخ غرب سكاكا "نقطة ذبح".

واطلع أمين الجوف على مرافق وخدمات المسلخ من صالات الذبح والانتظار، إضافة إلى المراحل التي تمرُّ بها الذبائح، وطرق الكشف البيطري عليها. لافتًا إلى أن افتتاح المسلخ بغرب مدينة سكاكا يأتي لمواكبة التوسع العمراني، وزيادة النمو السكاني الذي تشهده المدينة.. موجهًا بتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من خدماته بما يكفل سلامة اللحوم، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "الشرعان" تهيئة أماكن الانتظار للمستفيدين، وتوفير الخدمات كافة لهم.. مشددًا على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية.

من جانبه، أوضح مالك الاستثمار محمد بن يوسف العياف أن المسلخ يقع غرب مدينة سكاكا، وأن المساحة تبلغ 850،5 م٢، ومدة العقد 15 سنة. كما أنه صُمم وفق أعلى المعايير التي توفر أرقى الشروط الصحية. ويتكون المسلخ من صالة للاستقبال والاستلام، وغرفة للطبيب البيطري، وأخرى للعمالة، ومكتب إدارة مزود بكاميرات لمشاهدة مراحل الذبح والسلخ من داخل صالة الانتظار، وغرفة مراقبة لكامل المسلخ.

وأكد "العياف" حرصه على توفير أعلى المواصفات الصحية، وأن المسلخ يحتوي على خطوط عدة للإنتاج: خط للأغنام – خط للجمال، إضافة إلى خدمة تقطيع وتغليف وسحب الهواء، وتُقدَّم الذبيحة في كرتون عرض للعميل.