النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النائب العام يزور نيابة بيشة خلال جولته التفقدية لنيابات عسير

التقى بأعضائها وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب لإنجاز القضايا

واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأحد، جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة لنيابة محافظة بيشة.

وتفصيلًا: التقى النائب العام بأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء النيابة بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكداً على أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بما يحقق المصلحة العدلية للمجتمع.

والتقى بقيادات القطاعات الأمنية في المحافظة، ووجه بمضاعفة الجهود المشتركة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن المجتمع السعودي مجتمع مترابط بما لديه من نسيج مجتمعي متين، والحماية الجزائية لهذا الأمر تعد من أولويات هذه الدولة المباركة.

وتعد هذه الزيارة استكمالًا لجولة النائب العام على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها مؤخراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
النائب العام يزور نيابة بيشة خلال جولته التفقدية لنيابات عسير
سبق

واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأحد، جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة لنيابة محافظة بيشة.

وتفصيلًا: التقى النائب العام بأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء النيابة بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكداً على أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بما يحقق المصلحة العدلية للمجتمع.

والتقى بقيادات القطاعات الأمنية في المحافظة، ووجه بمضاعفة الجهود المشتركة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن المجتمع السعودي مجتمع مترابط بما لديه من نسيج مجتمعي متين، والحماية الجزائية لهذا الأمر تعد من أولويات هذه الدولة المباركة.

وتعد هذه الزيارة استكمالًا لجولة النائب العام على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها مؤخراً.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
08:13 PM

النائب العام يزور نيابة بيشة خلال جولته التفقدية لنيابات عسير

التقى بأعضائها وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب لإنجاز القضايا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
2
2,654

واصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الأحد، جولته التفقدية لنيابات منطقة عسير بزيارة لنيابة محافظة بيشة.

وتفصيلًا: التقى النائب العام بأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء النيابة بالمحافظة، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب في إنجاز القضايا، مؤكداً على أن العملية العدلية في النيابة متوازنة بين الصلاحيات الجزائية الممنوحة لأعضائها، وبين العمل المؤسسي الذي يعتمد على روح الفريق الواحد، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للنيابة العامة وتمتعها بالاستقلالية التامة بما يحقق المصلحة العدلية للمجتمع.

والتقى بقيادات القطاعات الأمنية في المحافظة، ووجه بمضاعفة الجهود المشتركة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً على أن المجتمع السعودي مجتمع مترابط بما لديه من نسيج مجتمعي متين، والحماية الجزائية لهذا الأمر تعد من أولويات هذه الدولة المباركة.

وتعد هذه الزيارة استكمالًا لجولة النائب العام على فروع ودوائر النيابة العامة في مناطق المملكة التي بدأها مؤخراً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,672
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,095
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة