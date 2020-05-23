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خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

قدّرت لهم ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.
وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

عيد الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر
سبق

بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.
وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
07:42 PM

القيادة تتلقى برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر

قدّرت لهم ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بمناسبة عيد الفطر المبارك، تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.
وقد وجّه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، وبالمزيد من الأمن والاستقرار.

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