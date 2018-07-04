"بلدي الطائف" يناقش أوضاع مقاهي الشيشة والمعسلات داخل النطاق العمراني

بحث عددٍ من الموضوعات الهادفة لحل المشكلات التي تواجه المواطن

سيطرت حالة انتشار مقاهي "الشيشة والمعسلات" داخل النطاق العمراني بالطائف، وفي داخل الأحياء، على نقاشات المجلس البلدي لأمانة المحافظة، وذلك أثناء عقد اجتماعه السادس والثلاثين بقاعة الاجتماعات ببلدية غرب.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات التي تم طرحها ضمن جدول الاجتماع، واطلع المجلس على إنجازات واحتياجات لجان المجلس.

وبيّن رئيس المجلس البلدي صاطي بن ثواب العتيبي أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المهمة والتي تهدف إلى حل المشكلات التي تواجه المواطن، مبينًا أن لجان العمل بالمجلس سعت إلى وضع حلول للمشكلات المطروحة ومناقشتها، ونقل صوت الأهالي إلى داخل المجلس ومناقشة الشكاوى والمقترحات والرفع بها للجهات المختصة.

وأشار "صاطي" إلى التنسيق المشترك مع أمانة الطائف لدعم الخدمات البلدية للمواطنين، وتلبية متطلبات التنمية والتطوير، ومعالجة كل الملاحظات بما يحقق الأهداف المنشودة.