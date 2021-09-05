فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد ما فعله هذا الطيار وأدخله موسوعة جينيس

حقق رقمًا قياسيًّا في تاريخ الطيران

حقق طيار محترف رقمًا قياسيًّا في تاريخ الطيران، بعدما حلق بطائرة سباق بسرعة 245 كيلومترًا، في أطول رحلة من نوعها عبر الحدود الضيقة لنفقين مغلقين للسيارات خارج إسطنبول.

ونفذ الطيار الاستعراضي الإيطالي، داريو كوستا، إقلاعًا صعبًا بطائرته المعدلة "زيفكو إيدج 540" عبر النفق الأول المظلم والمحاط بقوس خرساني على جدرانه، وخرج لطريق قصير في الهواء الطلق، قبل أن يواصل رحلته في النفق الثاني، حسب موقع "الحرة".

وحلّق الطيار عبر النفقين على بعد أقل من متر واحد من الأسفلت، واجتاز مسافة 2.26 كم في 43.44 ثانية بسرعة 245 كيلومترًا عبر أنفاق T1 وT2 في منطقة تشاتالجا بإسطنبول.

وسجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية الرحلة كأطول رحلة داخل نفق تتم بطائرة (1610 أمتار).

وتَطَلّب مشروع ممر النفق، فريقًا من 40 شخصًا، وتكنولوجيا تدريب مطورة خصيصًا، وأكثر من عام من الإعداد.

ونقل موقع "ريد بول" أن أصعب لحظة في التجربة كانت عندما خرجت الطائرة إلى زاوية 360 بين النفقين؛ حيث كانت الطائرة الخفيفة معرضة للرياح، قبل أن يدخل الطيار إلى النفق الثاني.

يُذكر أن داريو كوستا هو منافس إيطالي محترف في سباق "أير ريس" وطيار أداء استعراض جوي ومدرب طيران.