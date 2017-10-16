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رئيس وزراء باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي الشريف

كان في استقباله "القرافي" وعدد من المسؤولين بـ"الرئاسة"

زار أمس عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ووصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، إلى المدينة المنورة أمس لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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رئيس وزراء باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي الشريف
سبق

زار أمس عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ووصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، إلى المدينة المنورة أمس لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:55 AM

رئيس وزراء باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي الشريف

كان في استقباله "القرافي" وعدد من المسؤولين بـ"الرئاسة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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زار أمس عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، المسجد النبوي الشريف، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

ووصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، والوفد المرافق له، إلى المدينة المنورة أمس لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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