بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"
التعليق يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين - بنات"
أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.
وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.
بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"
عبدالعزيز الشهري
سبق
2019-10-02
أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.
وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:16 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:43 PM
بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"
التعليق يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين - بنات"
أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.
وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.
وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.