وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.

أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.

‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع" عبدالعزيز الشهري سبق 2019-10-02 أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة. وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.

وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 10:16 PM

اخر تعديل 02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441 11:43 PM

‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع" التعليق يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين - بنات"





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أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.





وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.