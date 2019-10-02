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‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"

التعليق يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين - بنات"

أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.


وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"
سبق

أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.


وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
10:16 PM
اخر تعديل
02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:43 PM

‏بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة غدًا في عدد من قرى "رجال ألمع"

التعليق يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين - بنات"

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
1
3,785

أعلنت إدارة تعليم رجال ألمع تعليق الدراسة غداً الخميس في عددٍ من مدارس المحافظة، وذلك بسبب الحالة الجوية الممطرة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة تعليم رجال المع، ناصر جبلي: بناء على الحالة الجوية الممطرة تم تعليق الدراسة غداً في مدارس قرى المجمعة ووادي لحسن وآل النوتي "بنين- بنات" لكلّ طاقم المدرسة.


وأضاف: "تعليق الدراسة يشمل مدارس قرى العقل ودغبج وعرمرم "بنين- بنات". مع دعواتنا للجميع بالسلامة، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.

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