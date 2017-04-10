روسيا تسجّل 1786 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

سجّلت روسيا اليوم، 1786 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.
وأفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 11917 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة وفاة.
سجّلت روسيا اليوم، 1786 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.
وأفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 11917 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد
سجّلت روسيا اليوم، 1786 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.
وأفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 11917 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة وفاة.
سجّلت روسيا اليوم، 1786 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و18 حالة وفاة.
وأفاد المركز الروسي لمكافحة أزمة كورونا، بأن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 11917 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94 حالة وفاة.