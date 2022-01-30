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السودان .. سقوط قتيل خلال مظاهرة في الخرطوم

حصيلة الضحايا ترتفع إلى 79

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد) بمقتل متظاهر في العاصمة الخرطوم، خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد.

وبينت اللجنة أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بلغ 79 قتيلاً بعد سقوط هذا القتيل، وفقاً "رويترز".

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السودان .. سقوط قتيل خلال مظاهرة في الخرطوم
سبق

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد) بمقتل متظاهر في العاصمة الخرطوم، خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد.

وبينت اللجنة أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بلغ 79 قتيلاً بعد سقوط هذا القتيل، وفقاً "رويترز".

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:40 PM

السودان .. سقوط قتيل خلال مظاهرة في الخرطوم

حصيلة الضحايا ترتفع إلى 79

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم (الأحد) بمقتل متظاهر في العاصمة الخرطوم، خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد.

وبينت اللجنة أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر بلغ 79 قتيلاً بعد سقوط هذا القتيل، وفقاً "رويترز".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,055
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,807
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,955
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