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"مطعم ميسي".. المكان المفضل لاجتماع لاعبي برشلونة

تحول المطعم المملوك لنجم فريق برشلونة بيونيل ميسي وعائلته إلى مكان مفضل لاجتماعات لاعبي النادي الكاتالوني، حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

واحتضن المطعم اجتماعا حضره أغلب لاعبي فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء الجمعة على وجبة الغداء في المطعم بدعوة من زميلهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله"، يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من إعلان تجديد عقد ميسي مع برشلونة حتى عام 2021، و خلال الاستعداد لمباراة الفريق المقررة أمام فياريال غدا الأحد 10 ديسمبر، ضمن منافسات الدوري الأسباني.

وشهد التجمع أجواء احتفالية للاعبي الفريق الذي يتربع على صدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه، والذي تأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال بعد أن تصدر مجموعته، كما تأهل إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا.

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"مطعم ميسي".. المكان المفضل لاجتماع لاعبي برشلونة
سبق

تحول المطعم المملوك لنجم فريق برشلونة بيونيل ميسي وعائلته إلى مكان مفضل لاجتماعات لاعبي النادي الكاتالوني، حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

واحتضن المطعم اجتماعا حضره أغلب لاعبي فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء الجمعة على وجبة الغداء في المطعم بدعوة من زميلهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله"، يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من إعلان تجديد عقد ميسي مع برشلونة حتى عام 2021، و خلال الاستعداد لمباراة الفريق المقررة أمام فياريال غدا الأحد 10 ديسمبر، ضمن منافسات الدوري الأسباني.

وشهد التجمع أجواء احتفالية للاعبي الفريق الذي يتربع على صدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه، والذي تأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال بعد أن تصدر مجموعته، كما تأهل إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
09:53 PM

"مطعم ميسي".. المكان المفضل لاجتماع لاعبي برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحول المطعم المملوك لنجم فريق برشلونة بيونيل ميسي وعائلته إلى مكان مفضل لاجتماعات لاعبي النادي الكاتالوني، حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

واحتضن المطعم اجتماعا حضره أغلب لاعبي فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم مساء الجمعة على وجبة الغداء في المطعم بدعوة من زميلهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعائلته.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا " دويتشه فيله"، يأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من إعلان تجديد عقد ميسي مع برشلونة حتى عام 2021، و خلال الاستعداد لمباراة الفريق المقررة أمام فياريال غدا الأحد 10 ديسمبر، ضمن منافسات الدوري الأسباني.

وشهد التجمع أجواء احتفالية للاعبي الفريق الذي يتربع على صدارة الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه، والذي تأهل إلى دور الستة عشر من دوري الأبطال بعد أن تصدر مجموعته، كما تأهل إلى دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا.

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