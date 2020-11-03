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"الصحة": تسجيل 473 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 481 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الزامل" تؤكد نجاح تجربة المملكة في مواجهة كورونا.. مساواة وعدم تمييز

عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان نوهت بأهمية إطلاق برنامج الدعم للقطاع الخاص

أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل خلال مشاركتها في ملتقى التكامل المعرفي الذي عقد تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نجاح التدابير التي اتخذتها المملكة التي تقوم على نهج حقوق الإنسان، ومنها الحق في العمل وحقوق العمال.

وأضافت الدكتورة "الزامل" أنه تم إطلاق برنامج بـ50 مليار ريال سعودي؛ دعماً للقطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص؛ حفاظاً على وظائفهم، وتفعيل العمل عن بعد، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي.

وبيّنت "الزامل" أن تلك التدابير ركّزت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومن هذا المنطلق أثبتت المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة عن قوة القرارات التي اتخذتها في جائحة كورونا، وقدرتها على إدارة الأزمات بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة إلى ما قامت به في باقي الحقوق مثل الحق في الصحة، وفي التعليم، وفي الحماية الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزامل" تؤكد نجاح تجربة المملكة في مواجهة كورونا.. مساواة وعدم تمييز
سبق

أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل خلال مشاركتها في ملتقى التكامل المعرفي الذي عقد تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نجاح التدابير التي اتخذتها المملكة التي تقوم على نهج حقوق الإنسان، ومنها الحق في العمل وحقوق العمال.

وأضافت الدكتورة "الزامل" أنه تم إطلاق برنامج بـ50 مليار ريال سعودي؛ دعماً للقطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص؛ حفاظاً على وظائفهم، وتفعيل العمل عن بعد، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي.

وبيّنت "الزامل" أن تلك التدابير ركّزت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومن هذا المنطلق أثبتت المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة عن قوة القرارات التي اتخذتها في جائحة كورونا، وقدرتها على إدارة الأزمات بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة إلى ما قامت به في باقي الحقوق مثل الحق في الصحة، وفي التعليم، وفي الحماية الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
03:51 PM

"الزامل" تؤكد نجاح تجربة المملكة في مواجهة كورونا.. مساواة وعدم تمييز

عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان نوهت بأهمية إطلاق برنامج الدعم للقطاع الخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل خلال مشاركتها في ملتقى التكامل المعرفي الذي عقد تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، نجاح التدابير التي اتخذتها المملكة التي تقوم على نهج حقوق الإنسان، ومنها الحق في العمل وحقوق العمال.

وأضافت الدكتورة "الزامل" أنه تم إطلاق برنامج بـ50 مليار ريال سعودي؛ دعماً للقطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وتحمل الدولة 60% من رواتب الموظفين في القطاع الخاص؛ حفاظاً على وظائفهم، وتفعيل العمل عن بعد، وإعفاء الوافدين المنتهية إقامتهم من المقابل المالي.

وبيّنت "الزامل" أن تلك التدابير ركّزت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، ومن هذا المنطلق أثبتت المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة عن قوة القرارات التي اتخذتها في جائحة كورونا، وقدرتها على إدارة الأزمات بكل كفاءة واقتدار، بالإضافة إلى ما قامت به في باقي الحقوق مثل الحق في الصحة، وفي التعليم، وفي الحماية الاجتماعية وفي الضمان الاجتماعي

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