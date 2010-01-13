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"صحة جدة" تواصل مشروع "العيادات الافتراضية" لخدمة المرضى عن بُعد

تستهدف تقليل معدل زيارات الحالات لمرافقها الصحية ومنع انتشار العدوى

أطلقت "صحة جدة" خدمة "العيادات الافتراضية" في مرافقها الصحية، من خلال إتاحة إمكانية حضور الموعد الطبي "عن بُعد" للمستفيدين عبر تطبيق "صحتي".

وتتيح هذه الخدمة التواصلَ المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض (سواءً مكالمات صوتية أو فيديو، مع إمكانية إرسال المرفقات من صور وغيرها)، كما أنها تتيح لهم الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة (من طلب للتحاليل وصرف للأدوية على سبيل المثال)؛ بهدف تسهيل وصول المريض لخدمات الرعاية الصحية بكل يسر وسهولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد، بالإضافة إلى تقليل معدل زيارات المرضى لمرافقها الصحية للحالات التي لا تستدعي الحضور للمنشأة، كما تساعد الخدمةُ على الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازميْن للحصول على خدمة الرعاية الصحية.

وأوضحت "صحة جدة" أن الخدمة متاحة في منشآتها الصحية بالتنسيق مع مجدولي الخدمة وتتم عن طريق تطبيق صحتي؛ حيث بلغ عدد الحجوزات منذ إطلاقها في شهر أبريل 2021م حتى اليوم (136.765) حجزًا، كما أنه خلال الموعد الافتراضي سيتم تقييم الطبيب لحالة المريض على أكمل وجه، وسيتم توجيهه للمستشفى في حال حاجته للحضور لمقر المنشأة الصحية، وفي حال كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصيًّا؛ سيقدم له خيار إكمال مراجعة المواعيد القادمة (عن بُعد)، ومن ثم يتم جدولة مواعيد المتابعة للمريض من خلال تطبيق "صحتي"، وتصله رسالة بوقت الموعد وتاريخه، محتوية على رابط يوضح كيفية استخدام الخدمة مع رابط لتحميل تطبيق "صحتي".

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"صحة جدة" تواصل مشروع "العيادات الافتراضية" لخدمة المرضى عن بُعد
سبق

أطلقت "صحة جدة" خدمة "العيادات الافتراضية" في مرافقها الصحية، من خلال إتاحة إمكانية حضور الموعد الطبي "عن بُعد" للمستفيدين عبر تطبيق "صحتي".

وتتيح هذه الخدمة التواصلَ المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض (سواءً مكالمات صوتية أو فيديو، مع إمكانية إرسال المرفقات من صور وغيرها)، كما أنها تتيح لهم الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة (من طلب للتحاليل وصرف للأدوية على سبيل المثال)؛ بهدف تسهيل وصول المريض لخدمات الرعاية الصحية بكل يسر وسهولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد، بالإضافة إلى تقليل معدل زيارات المرضى لمرافقها الصحية للحالات التي لا تستدعي الحضور للمنشأة، كما تساعد الخدمةُ على الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازميْن للحصول على خدمة الرعاية الصحية.

وأوضحت "صحة جدة" أن الخدمة متاحة في منشآتها الصحية بالتنسيق مع مجدولي الخدمة وتتم عن طريق تطبيق صحتي؛ حيث بلغ عدد الحجوزات منذ إطلاقها في شهر أبريل 2021م حتى اليوم (136.765) حجزًا، كما أنه خلال الموعد الافتراضي سيتم تقييم الطبيب لحالة المريض على أكمل وجه، وسيتم توجيهه للمستشفى في حال حاجته للحضور لمقر المنشأة الصحية، وفي حال كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصيًّا؛ سيقدم له خيار إكمال مراجعة المواعيد القادمة (عن بُعد)، ومن ثم يتم جدولة مواعيد المتابعة للمريض من خلال تطبيق "صحتي"، وتصله رسالة بوقت الموعد وتاريخه، محتوية على رابط يوضح كيفية استخدام الخدمة مع رابط لتحميل تطبيق "صحتي".

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
12:52 PM

"صحة جدة" تواصل مشروع "العيادات الافتراضية" لخدمة المرضى عن بُعد

تستهدف تقليل معدل زيارات الحالات لمرافقها الصحية ومنع انتشار العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت "صحة جدة" خدمة "العيادات الافتراضية" في مرافقها الصحية، من خلال إتاحة إمكانية حضور الموعد الطبي "عن بُعد" للمستفيدين عبر تطبيق "صحتي".

وتتيح هذه الخدمة التواصلَ المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض (سواءً مكالمات صوتية أو فيديو، مع إمكانية إرسال المرفقات من صور وغيرها)، كما أنها تتيح لهم الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة (من طلب للتحاليل وصرف للأدوية على سبيل المثال)؛ بهدف تسهيل وصول المريض لخدمات الرعاية الصحية بكل يسر وسهولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد، بالإضافة إلى تقليل معدل زيارات المرضى لمرافقها الصحية للحالات التي لا تستدعي الحضور للمنشأة، كما تساعد الخدمةُ على الحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازميْن للحصول على خدمة الرعاية الصحية.

وأوضحت "صحة جدة" أن الخدمة متاحة في منشآتها الصحية بالتنسيق مع مجدولي الخدمة وتتم عن طريق تطبيق صحتي؛ حيث بلغ عدد الحجوزات منذ إطلاقها في شهر أبريل 2021م حتى اليوم (136.765) حجزًا، كما أنه خلال الموعد الافتراضي سيتم تقييم الطبيب لحالة المريض على أكمل وجه، وسيتم توجيهه للمستشفى في حال حاجته للحضور لمقر المنشأة الصحية، وفي حال كانت حالة المريض لا تستدعي حضوره شخصيًّا؛ سيقدم له خيار إكمال مراجعة المواعيد القادمة (عن بُعد)، ومن ثم يتم جدولة مواعيد المتابعة للمريض من خلال تطبيق "صحتي"، وتصله رسالة بوقت الموعد وتاريخه، محتوية على رابط يوضح كيفية استخدام الخدمة مع رابط لتحميل تطبيق "صحتي".

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