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الصين: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضًا 39 حالة إصابة بلا أعراض. وأحصت الصين 85536 إصابة في المجمل فيما يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634 دون تغيير.

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الصين: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
سبق

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضًا 39 حالة إصابة بلا أعراض. وأحصت الصين 85536 إصابة في المجمل فيما يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634 دون تغيير.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
10:35 AM

الصين: 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضًا 39 حالة إصابة بلا أعراض. وأحصت الصين 85536 إصابة في المجمل فيما يزال عدد الوفيات مستقرًّا عند 4634 دون تغيير.

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