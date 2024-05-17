بأكثر من 49 مليوناً.. سداد مديونية 654 مستفيداً من خدمة "فُرجت"

متحدث "السجون": فواتير السداد للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية

أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون بسداد مديونية (654) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت"، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.