ما أسباب وأعراض انخفاض السكر وقت الصيام؟.. "الذيابي" يجيب

يُعد من المشكلات الصحية الشائعة خلال شهر رمضان الكريم

قال الدكتور عبدالله الذيابي، إن انخفاض سكر الدم هي حالة تحدث عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الجسم، ويعد السكر منخفضًا إذا كان أقل من سبعين مليغرامًا لكل ديسيلتر في الدم، وإن انخفاض السكر لهذا الحد أو أقل قد يؤذي الجسم، ويمكن أن يصيب هبوط السكر الأشخاص الأصحاء نتيجة الجوع الشديد والإجهاد البدني الكبير، ولكنه أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري.

وأكد طبيب الباطنة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض لـ"سبق"، أن هبوط سكر الدم يُعد من المشكلات الصحية الشائعة خلال شهر رمضان، وقد تصيب مرضى السكري وكذلك الأشخاص الطبيعيين، كما أنَّ أعراض انخفاض السكر قد تحدث خلال اليقظة أو أثناء النوم، وعادةً ما يحدث نتيجة لعدة عوامل أهمها: عدم تناول وجبة السحور، طول ساعات الصيام، الجهد البدني الشديد خلال ساعات النهار، أو تناول جرعة زائدة من الإنسولين أو أدوية السكري.

وتابع: تحتاج كل خلية في الجسم إلى الطاقة للقيام بعملها، ويعد السكر المصدر الأساس لذلك، والأعراض التي تشير إلى انخفاض مستوى السكر في الدم تمثل القلق والتوتر، الدوخة، الرعشة، تسارُع نبضات القلب أو الخفقان، التعرق، الشعور بالجوع، تغير في الوعي، وقد تؤدي للغيبوبة والتشنجات وللوفاة، ومن أعراض انخفاض السكر أثناء النوم: الصداع والتعب عند الاستيقاظ، التعرق وتبلُّل الملابس.

وأضاف: يمكن تجنب هبوط السكر في الدم خلال ساعات نهار رمضان من خلال استشارة الطبيب حول إمكانية الصوم خصوصًا في حال المعاناة بسبب مرض السكري أو أي مرض مزمن، لوضع خطة علاجية، وترتيب مواعيد الدواء ومعرفة نوعية الغذاء المناسب، إضافة إلى قياس مستويات سكر الدم عدة مرات في أوقات مختلفة، خصوصًا الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض هبوط السكر، كذلك ينبغي الابتعاد عن ممارسة الرياضة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى تجنُّب النوم في آخر ساعة من النهار؛ إذ إنَّ هذه الفترة يكون فيها سكر الدم في أقل مستوياته.

وأشار "الذيابي" إلى أنه ينبغي الحرص خلال ساعات الليل على تناول كمية كافية من السوائل، وتأخير السحور إلى ما قبل الفجر، إذ إن تناول السحور الساعة 1 ليلاً يعني ساعات صيام أطول؛ وبالتالي زيادة فرصة التعرض لخطر هبوط سكر الدم خلال فترة الصيام، كذلك تناول الجرعة الأقل من أدوية السكر مع السحور، بعد استشارة الطبيب.

وأوضح طبيب الباطنة أن علاج هبوط السكر أثناء الصيام، يعتمد بشكل رئيس على وعي الشخص، إذا كان الشخص واعيًا يُنصح بفحص مستوى السكر، وفي حال انخفاضه لأقل من 70 يعني وجود هبوط في السكر، وينصح بإيقاف الصيام، مثلاً بشرب نصف كوب عصير برتقال أو تفاح، أو تناول العسل أو قطع من الحلوى. كما أنه من الممكن أن تظهر أعراض الهبوط مع مستويات سكر دم أعلى، وذلك بسبب تعوّد الجسم على مستويات سكر مرتفعة.

وأفاد بأنه في حال فقدان المريض للوعي، يمكن حقنه بإبر ترفع السكر إذا كانت متوافرة وهي إبر الجلوكاجون، وبعد ذلك يُنقل للمستشفى. وأخيرًا، لابد من زيارة الطبيب لمعرفة السبب وتعديل جرعات الأدوية السكري؛ وذلك لتفادي انخفاض السكر مرة أخرى.