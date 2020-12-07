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لمصابي "كورونا".. ماذا تفعل عند الشعور بضيق بسيط في التنفس؟ "الصحة" تجيب

قدَّمت وزارة الصحة بعضًا من النصائح لمصابي فيروس كورونا، ووجّهت الفئات التي تعاني ضيقًا بسيطًا في التنفس لاتباع بعض التعليمات الصحية.

وقالت وزارة الصحة: "على المصابين اتباع هذه النصائح في حالة المعاناة من ضيق التنفس، وأهمها الحفاظ على هدوئهم، والجلوس بشكل معتدل على المقعد مع إرخاء الكتفين، إضافة إلى التنفس بعمق من خلال الحصول على الشهيق من الأنف، وإبقاء الفم مغلقًا، ثم إخراج الهواء عن طريق الفم ببطء".

وأشارت إلى ضرورة التوجُّه مباشرة للطوارئ، أو التواصل على رقم 937 عند استمرار الأعراض أو تفاقم الوضع.

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لمصابي "كورونا".. ماذا تفعل عند الشعور بضيق بسيط في التنفس؟ "الصحة" تجيب
سبق

قدَّمت وزارة الصحة بعضًا من النصائح لمصابي فيروس كورونا، ووجّهت الفئات التي تعاني ضيقًا بسيطًا في التنفس لاتباع بعض التعليمات الصحية.

وقالت وزارة الصحة: "على المصابين اتباع هذه النصائح في حالة المعاناة من ضيق التنفس، وأهمها الحفاظ على هدوئهم، والجلوس بشكل معتدل على المقعد مع إرخاء الكتفين، إضافة إلى التنفس بعمق من خلال الحصول على الشهيق من الأنف، وإبقاء الفم مغلقًا، ثم إخراج الهواء عن طريق الفم ببطء".

وأشارت إلى ضرورة التوجُّه مباشرة للطوارئ، أو التواصل على رقم 937 عند استمرار الأعراض أو تفاقم الوضع.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
11:03 PM

لمصابي "كورونا".. ماذا تفعل عند الشعور بضيق بسيط في التنفس؟ "الصحة" تجيب

A A A
هادي العصيمي - الرياض
0
4,522

قدَّمت وزارة الصحة بعضًا من النصائح لمصابي فيروس كورونا، ووجّهت الفئات التي تعاني ضيقًا بسيطًا في التنفس لاتباع بعض التعليمات الصحية.

وقالت وزارة الصحة: "على المصابين اتباع هذه النصائح في حالة المعاناة من ضيق التنفس، وأهمها الحفاظ على هدوئهم، والجلوس بشكل معتدل على المقعد مع إرخاء الكتفين، إضافة إلى التنفس بعمق من خلال الحصول على الشهيق من الأنف، وإبقاء الفم مغلقًا، ثم إخراج الهواء عن طريق الفم ببطء".

وأشارت إلى ضرورة التوجُّه مباشرة للطوارئ، أو التواصل على رقم 937 عند استمرار الأعراض أو تفاقم الوضع.

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