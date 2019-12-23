خدمةٌ جديدة تُبلغ المستخدمين مُسبقًا بحجم الازدحام تضيفها خرائط جوجل

شَمِلت المتاجر والمطاعم والحدائق والمقاهي وغيرها لتحديد مستوى الازدحام

أضاف عملاق محركات البحث في الإنترنت "جوجل"، خدمةً جديدة طال انتظارها، إلى خرائطه الشهيرة التي يستخدمها ملايين البشر حول العالم.

وتقوم الخدمة الجديدة بإبلاغ المستخدمين مُسبقًا بحجم الازدحام في منطقة ما.

وتحمل الخدمة الجديدة اسم "Busy Area"، ويمكن التمتع بها بعد تحديث التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتُظهر الخدمة الأماكن المزدحمة القريبة من المكان الذي يوجد فيه المستخدم، وتظهر فوق هذه المناطق عبارة "منطقة مزدحمة".

ويساعد هذا الأمر الأشخاص الذين يخططون لزيارة صديق، أو تناول الطعام في منطقة حيوية بالمدينة عادةً ما تَشهد وجود عدد كبير من الأشخاص والمركبات.

وبوسع المستخدمين النقر على علامة "منطقة مزدحمة"؛ بحيث سيظهر لك جدول يوضح تفاصيل الازدحام فيها خلال اليوم، بالإضافة إلى المطاعم والمحال التجارية البارزة في المكان.

وقال "جوجل" في صفحة الدعم المخصصة للخرائط: "لقد دمجنا اتجاهات الازدحامات الحية في منطقة ما، مثل المتاجر والمطاعم والحدائق والمقاهي وغيرها؛ لتحديد مستوى الازدحام العام في تلك المنطقة".

وأضاف أن هذه المؤشرات تُظهر كم هي المنطقة مزدحمة في العادة، وعندما يكون المستخدم قريبًا أو تكون المنطقة في أكثر أوقاتها ازدحامًا تبرز إشارة "منطقة مزدحمة".