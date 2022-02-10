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"شرطة الأحساء" تطيح بوافد نفَّذ عمليات نصب واحتيال عبر شرائح اتصال محلية

قام بعرض حسابات ألعاب إلكترونية وإيهام ضحاياه بشرائها من خلال حوالات وهمية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء تمكَّنت من تحديد هوية وافد زائر من الجنسية السورية، والقبض عليه؛ وذلك لتمكينه شخصًا آخر من جنسيته خارج السعودية من التواصل عبر شرائح اتصال محلية مع أشخاص يعرضون حسابات ألعاب إلكترونية في أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لتسويق السلع، وإيهام ضحاياه بشرائها من خلال حوالات وهمية، وطلب الأرقام السرية لتلك الحسابات بعد وصول الحوالات الوهمية إلى هواتفهم، والاستيلاء عليها وبيعها. كما ضُبط بحوزته شرائح اتصال استُخدمت في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

الأحساء شرطة الأحساء شرطة الشرقية شرائح اتصال ألعاب إلكترونية النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الأحساء" تطيح بوافد نفَّذ عمليات نصب واحتيال عبر شرائح اتصال محلية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء تمكَّنت من تحديد هوية وافد زائر من الجنسية السورية، والقبض عليه؛ وذلك لتمكينه شخصًا آخر من جنسيته خارج السعودية من التواصل عبر شرائح اتصال محلية مع أشخاص يعرضون حسابات ألعاب إلكترونية في أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لتسويق السلع، وإيهام ضحاياه بشرائها من خلال حوالات وهمية، وطلب الأرقام السرية لتلك الحسابات بعد وصول الحوالات الوهمية إلى هواتفهم، والاستيلاء عليها وبيعها. كما ضُبط بحوزته شرائح اتصال استُخدمت في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:15 AM

"شرطة الأحساء" تطيح بوافد نفَّذ عمليات نصب واحتيال عبر شرائح اتصال محلية

قام بعرض حسابات ألعاب إلكترونية وإيهام ضحاياه بشرائها من خلال حوالات وهمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
3
1,668

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء تمكَّنت من تحديد هوية وافد زائر من الجنسية السورية، والقبض عليه؛ وذلك لتمكينه شخصًا آخر من جنسيته خارج السعودية من التواصل عبر شرائح اتصال محلية مع أشخاص يعرضون حسابات ألعاب إلكترونية في أحد المواقع الإلكترونية المخصصة لتسويق السلع، وإيهام ضحاياه بشرائها من خلال حوالات وهمية، وطلب الأرقام السرية لتلك الحسابات بعد وصول الحوالات الوهمية إلى هواتفهم، والاستيلاء عليها وبيعها. كما ضُبط بحوزته شرائح اتصال استُخدمت في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال. وقد تم إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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