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"الصحة": تسجيل 149حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 159خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل

بسبب أنها تستخدم "صبغة محظورة"

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات توابل، بسبب احتوائها على صبغة (Sudan I) المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوضحت "الغذاء والدواء، أن المنتجات هي (مسحوق فلفل أحمر) للعلامة التجارية (Maa) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية، ومنتجي (بهارات عثماني، ومسحوق الفلفل الأحمر) للعلامة التجارية (روض الأصيل) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية.

وأشارت "الهيئة" أن صبغة (Sudan I) تضاف لتعزيز اللون الأحمر في المنتجات الغذائية، وهي مادة يُحظر إضافتها للمنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مؤكدةً أنها تتخذ

الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل
سبق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات توابل، بسبب احتوائها على صبغة (Sudan I) المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوضحت "الغذاء والدواء، أن المنتجات هي (مسحوق فلفل أحمر) للعلامة التجارية (Maa) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية، ومنتجي (بهارات عثماني، ومسحوق الفلفل الأحمر) للعلامة التجارية (روض الأصيل) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية.

وأشارت "الهيئة" أن صبغة (Sudan I) تضاف لتعزيز اللون الأحمر في المنتجات الغذائية، وهي مادة يُحظر إضافتها للمنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مؤكدةً أنها تتخذ

الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
04:52 PM

"الغذاء والدواء" تحذّر من 3 منتجات توابل

بسبب أنها تستخدم "صبغة محظورة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات توابل، بسبب احتوائها على صبغة (Sudan I) المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوضحت "الغذاء والدواء، أن المنتجات هي (مسحوق فلفل أحمر) للعلامة التجارية (Maa) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية، ومنتجي (بهارات عثماني، ومسحوق الفلفل الأحمر) للعلامة التجارية (روض الأصيل) بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية.

وأشارت "الهيئة" أن صبغة (Sudan I) تضاف لتعزيز اللون الأحمر في المنتجات الغذائية، وهي مادة يُحظر إضافتها للمنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوصت "الغذاء والدواء" المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مؤكدةً أنها تتخذ

الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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