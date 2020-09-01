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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثلاء 01 سبتمبر 2020، تسجيل 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 316670 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 718 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 291514 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3929 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21227 والحالات الحرجة 1519 حالة.

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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثلاء 01 سبتمبر 2020، تسجيل 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 316670 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 718 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 291514 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3929 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21227 والحالات الحرجة 1519 حالة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
03:34 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
04:43 PM

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
21,331

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثلاء 01 سبتمبر 2020، تسجيل 898 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 316670 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 718 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 291514 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3929 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21227 والحالات الحرجة 1519 حالة.

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