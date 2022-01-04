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انتشال 3 جثث وإنقاذ 16 مهاجراً قبالة إسبانيا والبحث مستمر عن 10 مفقودين

جميعهم من أصول مغاربية وكانوا يستقلون قاربين متهالكين غرقا في المياه

انتشلت فرق الإنقاذ الإسبانية قبالة ساحل ألميريا ثلاث جثث وأنقذت 16 مهاجراً من أصول مغاربية بعد غرق قاربين متهالكين يوم الاثنين، فيما البحث مستمر عن عشرة مفقودين وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً؛ ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن سفينة إنقاذ تنبهت الليلة الماضية لصرخات مهاجرين في البحر على بعد 15 ميلاً جنوب شرق رأس غاتا الإسبانية، كانوا يستقلون قارباً غرق في المياه، وقامت بعد ذلك بتحديد موقع قارب آخر أوشك على الغرق.

وبحسب الناجين فقد كان 17 شخصاً يستقلون أحد القاربين و12 يستقلون الآخر، أي ما مجموعه 29 مهاجراً.



وأشار الموقع المغربي إلى أن مروحية أنقذت ثلاثة رجال، فيما ساعد زورق دورية 13 آخرين، 12 رجلاً وامرأة واحدة، بينما انتشلت سفينة أخرى جثث الغرقى.

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انتشال 3 جثث وإنقاذ 16 مهاجراً قبالة إسبانيا والبحث مستمر عن 10 مفقودين
سبق

انتشلت فرق الإنقاذ الإسبانية قبالة ساحل ألميريا ثلاث جثث وأنقذت 16 مهاجراً من أصول مغاربية بعد غرق قاربين متهالكين يوم الاثنين، فيما البحث مستمر عن عشرة مفقودين وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً؛ ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن سفينة إنقاذ تنبهت الليلة الماضية لصرخات مهاجرين في البحر على بعد 15 ميلاً جنوب شرق رأس غاتا الإسبانية، كانوا يستقلون قارباً غرق في المياه، وقامت بعد ذلك بتحديد موقع قارب آخر أوشك على الغرق.

وبحسب الناجين فقد كان 17 شخصاً يستقلون أحد القاربين و12 يستقلون الآخر، أي ما مجموعه 29 مهاجراً.



وأشار الموقع المغربي إلى أن مروحية أنقذت ثلاثة رجال، فيما ساعد زورق دورية 13 آخرين، 12 رجلاً وامرأة واحدة، بينما انتشلت سفينة أخرى جثث الغرقى.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:48 AM

انتشال 3 جثث وإنقاذ 16 مهاجراً قبالة إسبانيا والبحث مستمر عن 10 مفقودين

جميعهم من أصول مغاربية وكانوا يستقلون قاربين متهالكين غرقا في المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتشلت فرق الإنقاذ الإسبانية قبالة ساحل ألميريا ثلاث جثث وأنقذت 16 مهاجراً من أصول مغاربية بعد غرق قاربين متهالكين يوم الاثنين، فيما البحث مستمر عن عشرة مفقودين وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً؛ ذكر موقع "هسبريس" المغربي أن سفينة إنقاذ تنبهت الليلة الماضية لصرخات مهاجرين في البحر على بعد 15 ميلاً جنوب شرق رأس غاتا الإسبانية، كانوا يستقلون قارباً غرق في المياه، وقامت بعد ذلك بتحديد موقع قارب آخر أوشك على الغرق.

وبحسب الناجين فقد كان 17 شخصاً يستقلون أحد القاربين و12 يستقلون الآخر، أي ما مجموعه 29 مهاجراً.



وأشار الموقع المغربي إلى أن مروحية أنقذت ثلاثة رجال، فيما ساعد زورق دورية 13 آخرين، 12 رجلاً وامرأة واحدة، بينما انتشلت سفينة أخرى جثث الغرقى.

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