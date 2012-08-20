أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران.. حتى 11 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-20 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443 02:18 PM

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران.. حتى 11 مساءً مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ بمدى الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.