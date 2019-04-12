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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة

بعد تصدرها لثلاثة أيام على التوالي

تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.

ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة
سبق

تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.

ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:10 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:30 PM

مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة

بعد تصدرها لثلاثة أيام على التوالي

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
2,024

تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.

ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.

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