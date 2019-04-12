تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة. ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.

مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة هادي العصيمي سبق 2020-04-12 تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.



ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 04:10 PM

اخر تعديل 12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 05:30 PM

مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة بعد تصدرها لثلاثة أيام على التوالي





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تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.



ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.