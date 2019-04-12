مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة
هادي العصيمي
سبق
2020-04-12
تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.
ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:10 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:30 PM
مكة تتراجع إلى المركز الثاني بإصابات كورونا بـ 103 حالة
بعد تصدرها لثلاثة أيام على التوالي
تراجع أعداد حالات إصابة فيروس كورونا الجديد في مكة المكرمة إلى المركز الثاني بـ 103 حالة، بعد تصدرها لنسبة الحالات لثلاثة أيام على التوالي، فيما بلغ عدد المتعافين 116حالة.
ومع ارتفاع أعداد الحالات النشطة بمكة إلى 825 حالة يصبح أعداد إجمالي الحالات 955 حالة منذ تفشي كورونا بالمملكة.