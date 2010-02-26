قال المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم، إنه نظراً لورود تنبيه متقدم من "الأرصاد" باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار بدرجة عالية؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة بتعليق الدراسة يوم غد الاثنين في المقر الرئيسي للجامعة في بيشة وكلية العلوم والآداب في تثليث، حرصاً منه على سلامة أبنائه من الطلاب والطالبات.

تعليق الدراسة بجامعة بيشة في المقر الرئيسي ببيشة وتثليث سعود الدعجاني سبق 2018-02-25 قال المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم، إنه نظراً لورود تنبيه متقدم من "الأرصاد" باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار بدرجة عالية؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة بتعليق الدراسة يوم غد الاثنين في المقر الرئيسي للجامعة في بيشة وكلية العلوم والآداب في تثليث، حرصاً منه على سلامة أبنائه من الطلاب والطالبات.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 11:49 PM

تعليق الدراسة بجامعة بيشة في المقر الرئيسي ببيشة وتثليث حرصاً على سلامة أبنائه من الطلاب والطالبات





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قال المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم، إنه نظراً لورود تنبيه متقدم من "الأرصاد" باستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار بدرجة عالية؛ فقد وجه مدير جامعة بيشة بتعليق الدراسة يوم غد الاثنين في المقر الرئيسي للجامعة في بيشة وكلية العلوم والآداب في تثليث، حرصاً منه على سلامة أبنائه من الطلاب والطالبات.