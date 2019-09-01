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"تعليم الرياض" تعتمد الدفعة الأولى من قادة ومعلمي المدارس الليلية

استحداث ٦ مدارس جديدة لتضاف لسابقاتها والتي بلغ عددها 80

اعتمدت إدارة تعليم الرياض أسماء القادة المعلمين المرشحين لمدارس تعليم الكبار للعام الدراسي ١٤٤٠_١٤٤١ كدفعة أَولى، فيما لاتزال الإدارة عاكفة على ترشيح الدفعة الثانية والمستخدمين والإداريين.

وبلغ عدد القادة في الدفعة الأولى 25 قائدًا في حين بلغ عدد المعلمين 827 معلمًا ( 171ابتدائية _ 656 متوسطة وثانوية)، فيما تم في إطار جهود الإدارة الحثيثة نحو مجتمع متعلم استحداث ست مدارس جديدة لتضاف لسابقاتها والتي بلغت 80 مدرسة.

على صعيد متصل نجحت إدارة التعليم في تجاوز أكبر التحديات التي لطالما أرقتها ووضعتها في مأزق أمام العاملين في الميدان مع بداية كل عام دراسي عندما ينطلق العام الجديد مع وجود مستحقات عن العام المنصرم، إذ تمكنت الإدارة من إغلاق هذا الملف قبل نهاية العام الدراسي 1439 _ 1440 بسداد كافة المستحقات المتأخرة.

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"تعليم الرياض" تعتمد الدفعة الأولى من قادة ومعلمي المدارس الليلية
سبق

اعتمدت إدارة تعليم الرياض أسماء القادة المعلمين المرشحين لمدارس تعليم الكبار للعام الدراسي ١٤٤٠_١٤٤١ كدفعة أَولى، فيما لاتزال الإدارة عاكفة على ترشيح الدفعة الثانية والمستخدمين والإداريين.

وبلغ عدد القادة في الدفعة الأولى 25 قائدًا في حين بلغ عدد المعلمين 827 معلمًا ( 171ابتدائية _ 656 متوسطة وثانوية)، فيما تم في إطار جهود الإدارة الحثيثة نحو مجتمع متعلم استحداث ست مدارس جديدة لتضاف لسابقاتها والتي بلغت 80 مدرسة.

على صعيد متصل نجحت إدارة التعليم في تجاوز أكبر التحديات التي لطالما أرقتها ووضعتها في مأزق أمام العاملين في الميدان مع بداية كل عام دراسي عندما ينطلق العام الجديد مع وجود مستحقات عن العام المنصرم، إذ تمكنت الإدارة من إغلاق هذا الملف قبل نهاية العام الدراسي 1439 _ 1440 بسداد كافة المستحقات المتأخرة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
05:25 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
06:46 PM

"تعليم الرياض" تعتمد الدفعة الأولى من قادة ومعلمي المدارس الليلية

استحداث ٦ مدارس جديدة لتضاف لسابقاتها والتي بلغ عددها 80

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
987

اعتمدت إدارة تعليم الرياض أسماء القادة المعلمين المرشحين لمدارس تعليم الكبار للعام الدراسي ١٤٤٠_١٤٤١ كدفعة أَولى، فيما لاتزال الإدارة عاكفة على ترشيح الدفعة الثانية والمستخدمين والإداريين.

وبلغ عدد القادة في الدفعة الأولى 25 قائدًا في حين بلغ عدد المعلمين 827 معلمًا ( 171ابتدائية _ 656 متوسطة وثانوية)، فيما تم في إطار جهود الإدارة الحثيثة نحو مجتمع متعلم استحداث ست مدارس جديدة لتضاف لسابقاتها والتي بلغت 80 مدرسة.

على صعيد متصل نجحت إدارة التعليم في تجاوز أكبر التحديات التي لطالما أرقتها ووضعتها في مأزق أمام العاملين في الميدان مع بداية كل عام دراسي عندما ينطلق العام الجديد مع وجود مستحقات عن العام المنصرم، إذ تمكنت الإدارة من إغلاق هذا الملف قبل نهاية العام الدراسي 1439 _ 1440 بسداد كافة المستحقات المتأخرة.

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