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"فيصل بن فرحان" يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

استعرضا العلاقات بين البلدين ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

الرياض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
01:58 AM

"فيصل بن فرحان" يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى

استعرضا العلاقات بين البلدين ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج تيموثي ليندركينغ.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والإستراتيجية المتميزة بين البلدين الصديقين، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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