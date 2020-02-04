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انطلاق مسابقة "سلطان بن عبدالعزيز" للقرآن والسُّنة بدورتها الـ12 بجاكرتا

حضر الافتتاح السفير السعودي لدى إندونيسيا والملحق الديني للمملكة

انطلقت أمس الاثنين في جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسُّنة النبوية على المستوى الوطني الإندونيسي بدورتها الثانية عشرة، التي تنظمها الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وتفصيلاً، حضر حفل بدء المسابقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي، والمدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية الدكتور محمدية أمين، والملحق الديني بسفارة السعودية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.

ومن جهته، أعرب السفير الثقفي في كلمة له عن شكره وتقديره لمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية والقائمين عليها لدعمها ورعايتها هذه المسابقة التي تعد من أهم برامجها وأنشطتها، متمنيًا للمتسابقين التوفيق والنجاح.

يُذكر أن انطلاق المسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي يأتي ضمن المرحلة الأولى لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسُّنة النبوية على مستوى دول أسيان والباسفيك. وتشمل المسابقة خمسة فروع، أربعة للقرآن الكريم مقسمة على حفظ القرآن كاملاً، وعشرين جزءًا، وخمسة عشر جزءًا، وعشرة أجزاء. والفرع الخامس مخصص للسُّنة النبوية، وتشمل فرعين، الأول مخصص لحفظ 100 حديث سندًا ومتنًا، والآخر لحفظ 400 حديث بلا سند.

ويشارك في المسابقة هذا العام القسم النسائي، ووصل عدد المشاركات 104 مشاركات، وعدد الطلاب 270 مشاركًا.

وتعد المسابقة إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في إطار حرصه على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق السُّنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة. وهي تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وتدبر معانيه، وكذلك حفظ السُّنة النبوية.

إندونيسيا جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسُّنة النبوية سفارة السعودية في جاكرتا مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية

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انطلاق مسابقة "سلطان بن عبدالعزيز" للقرآن والسُّنة بدورتها الـ12 بجاكرتا
سبق

انطلقت أمس الاثنين في جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسُّنة النبوية على المستوى الوطني الإندونيسي بدورتها الثانية عشرة، التي تنظمها الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وتفصيلاً، حضر حفل بدء المسابقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي، والمدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية الدكتور محمدية أمين، والملحق الديني بسفارة السعودية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.

ومن جهته، أعرب السفير الثقفي في كلمة له عن شكره وتقديره لمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية والقائمين عليها لدعمها ورعايتها هذه المسابقة التي تعد من أهم برامجها وأنشطتها، متمنيًا للمتسابقين التوفيق والنجاح.

يُذكر أن انطلاق المسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي يأتي ضمن المرحلة الأولى لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسُّنة النبوية على مستوى دول أسيان والباسفيك. وتشمل المسابقة خمسة فروع، أربعة للقرآن الكريم مقسمة على حفظ القرآن كاملاً، وعشرين جزءًا، وخمسة عشر جزءًا، وعشرة أجزاء. والفرع الخامس مخصص للسُّنة النبوية، وتشمل فرعين، الأول مخصص لحفظ 100 حديث سندًا ومتنًا، والآخر لحفظ 400 حديث بلا سند.

ويشارك في المسابقة هذا العام القسم النسائي، ووصل عدد المشاركات 104 مشاركات، وعدد الطلاب 270 مشاركًا.

وتعد المسابقة إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في إطار حرصه على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق السُّنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة. وهي تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وتدبر معانيه، وكذلك حفظ السُّنة النبوية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
02:16 AM

انطلاق مسابقة "سلطان بن عبدالعزيز" للقرآن والسُّنة بدورتها الـ12 بجاكرتا

حضر الافتتاح السفير السعودي لدى إندونيسيا والملحق الديني للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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انطلقت أمس الاثنين في جاكرتا مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم والسُّنة النبوية على المستوى الوطني الإندونيسي بدورتها الثانية عشرة، التي تنظمها الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.

وتفصيلاً، حضر حفل بدء المسابقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جاكرتا عصام بن أحمد عابد الثقفي، والمدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية الدكتور محمدية أمين، والملحق الديني بسفارة السعودية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي.

ومن جهته، أعرب السفير الثقفي في كلمة له عن شكره وتقديره لمؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية والقائمين عليها لدعمها ورعايتها هذه المسابقة التي تعد من أهم برامجها وأنشطتها، متمنيًا للمتسابقين التوفيق والنجاح.

يُذكر أن انطلاق المسابقة على المستوى الوطني الإندونيسي يأتي ضمن المرحلة الأولى لمسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسُّنة النبوية على مستوى دول أسيان والباسفيك. وتشمل المسابقة خمسة فروع، أربعة للقرآن الكريم مقسمة على حفظ القرآن كاملاً، وعشرين جزءًا، وخمسة عشر جزءًا، وعشرة أجزاء. والفرع الخامس مخصص للسُّنة النبوية، وتشمل فرعين، الأول مخصص لحفظ 100 حديث سندًا ومتنًا، والآخر لحفظ 400 حديث بلا سند.

ويشارك في المسابقة هذا العام القسم النسائي، ووصل عدد المشاركات 104 مشاركات، وعدد الطلاب 270 مشاركًا.

وتعد المسابقة إحدى صور مبادرات الخير التي تبناها الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في إطار حرصه على خدمة كتاب الله الكريم، والعمل على تطبيق السُّنة النبوية الشريفة كمنهاج حياة. وهي تهدف إلى تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وتدبر معانيه، وكذلك حفظ السُّنة النبوية.

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