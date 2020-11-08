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"الصحة": تسجيل 363 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 420 حالة

"إغاثي الملك" يطلق حملة الرشّ الضبابي لمكافحة حمى الضنك بعدن

اختتم حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح في المكلا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى 7 أيام من الحملة 95 عملية جراحية، منها 13 عملية لجراحة القلب و82 حالة قسطرة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.
في سياق مختلف أطلق المركز أمس في المجمع الصحي بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، حملة الرشّ الضبابي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي ينفذه المركز بمختلف مديريات محافظة عدن.

وتتضمن الحملة التي تستمر خمسة أيام بالمديرية استهداف 8 مربعات سكنية لمختلف مناطق وأحياء مديرية الشيخ عثمان عبر 24 عاملًا لتنفيذ عملية الرش الضبابي للقضاء على نواقل المرض وبؤر توالد البعوض في إطار المشروع.

ونوه نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة الدكتور محمد رُبيد بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن، خاصة بالقطاع الصحي في مختلف مديريات المحافظة؛ مما أسهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا عبد المنصف بازرعة -من جانبه- أن حملة الرش الضبابي تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن للتقليل من عدد الإصابات وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يطلق حملة الرشّ الضبابي لمكافحة حمى الضنك بعدن
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى 7 أيام من الحملة 95 عملية جراحية، منها 13 عملية لجراحة القلب و82 حالة قسطرة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.
في سياق مختلف أطلق المركز أمس في المجمع الصحي بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، حملة الرشّ الضبابي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي ينفذه المركز بمختلف مديريات محافظة عدن.

وتتضمن الحملة التي تستمر خمسة أيام بالمديرية استهداف 8 مربعات سكنية لمختلف مناطق وأحياء مديرية الشيخ عثمان عبر 24 عاملًا لتنفيذ عملية الرش الضبابي للقضاء على نواقل المرض وبؤر توالد البعوض في إطار المشروع.

ونوه نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة الدكتور محمد رُبيد بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن، خاصة بالقطاع الصحي في مختلف مديريات المحافظة؛ مما أسهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا عبد المنصف بازرعة -من جانبه- أن حملة الرش الضبابي تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن للتقليل من عدد الإصابات وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
04:39 PM

"إغاثي الملك" يطلق حملة الرشّ الضبابي لمكافحة حمى الضنك بعدن

اختتم حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح في المكلا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة للبالغين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.
وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى 7 أيام من الحملة 95 عملية جراحية، منها 13 عملية لجراحة القلب و82 حالة قسطرة، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد.
وتأتي هذه الحملة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.
في سياق مختلف أطلق المركز أمس في المجمع الصحي بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن، حملة الرشّ الضبابي ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي ينفذه المركز بمختلف مديريات محافظة عدن.

وتتضمن الحملة التي تستمر خمسة أيام بالمديرية استهداف 8 مربعات سكنية لمختلف مناطق وأحياء مديرية الشيخ عثمان عبر 24 عاملًا لتنفيذ عملية الرش الضبابي للقضاء على نواقل المرض وبؤر توالد البعوض في إطار المشروع.

ونوه نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة الدكتور محمد رُبيد بالجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة عدن، خاصة بالقطاع الصحي في مختلف مديريات المحافظة؛ مما أسهم في التقليل من الحالات المصابة بحمى الضنك.

وأوضح مدير المشروع الدكتور زكريا عبد المنصف بازرعة -من جانبه- أن حملة الرش الضبابي تأتي في إطار البرامج التي يمولها المركز بهدف حماية المواطنين من الأمراض الوبائية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك، الذي يستهدف جميع مديريات عدن للتقليل من عدد الإصابات وذلك بالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

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