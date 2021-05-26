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شقيق الفنان خالد سامي لـ"سبق": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر

نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض

نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.
وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".

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شقيق الفنان خالد سامي لـ"سبق": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر
سبق

نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.
وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
02:32 PM

شقيق الفنان خالد سامي لـ"سبق": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر

نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض

A A A
بدر العتيبي - الرياض
14
17,046

نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.
وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".

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