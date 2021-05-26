نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف. وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".

شقيق الفنان خالد سامي لـ"سبق": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر بدر العتيبي سبق 2019-05-26 نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.

وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 02:32 PM

شقيق الفنان خالد سامي لـ"سبق": حالة أخي مستقرة وفي تحسن مستمر نفى أن يكون دخل بغيبوبة كما تناقل البعض





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نفى "عبدالإله" شقيق الفنان خالد سامي ما يشاع حول حالة أخيه الصحية والأقاويل المترددة عن دخوله بغيبوبة كما ذكرت بعض الصحف.

وقال "عبدالإله" لـ"سبق": "حالة أخي ولله الحمد والمنة في تحسن مستمر، ولم يدخل في غيبوبة كما ذكرت بعض الصحف الإلكترونية".