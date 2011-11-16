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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11836 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال لـ170 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11836.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: طيبة، ودار الأركان، والعربية، ودور، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وتهامة، وعناية، ونسيج، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.45%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والمراكز، والعربية، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: العربية، والراجحي، والمراكز، ودار الأركان، سابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 392.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24279.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2417 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11836 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11836.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: طيبة، ودار الأركان، والعربية، ودور، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وتهامة، وعناية، ونسيج، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.45%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والمراكز، والعربية، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: العربية، والراجحي، والمراكز، ودار الأركان، سابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 392.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24279.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2417 صفقة.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
04:31 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11836 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال لـ170 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 76.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11836.58 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 170 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 144 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: طيبة، ودار الأركان، والعربية، ودور، واتحاد اتصالات الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، وأنعام القابضة، وتهامة، وعناية، ونسيج، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 9.45%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والمراكز، والعربية، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: العربية، والراجحي، والمراكز، ودار الأركان، سابك، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 392.26 نقطة ليقفل عند مستوى 24279.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2417 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,499
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,163
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,221

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