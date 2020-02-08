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باحث لـ"سبق": "السعادة" معيار تقدُّم الشعوب.. وهذه صفات الموظف السعيد

قال إنها أضحت صناعة تجلت في إنشاء وزارات وجهات تعنى بها.. ولا تعني الثراء بل الرضا

أكد متخصص في السعادة المؤسسية أن الناتج المحلي والمقومات الاقتصادية ليست وحدها المعيار الأكثر قيمة في تقدم الدول ورقيها، وإنما من أهم المعايير رفاهية تلك الشعوب، والرضا عن حياتها. مؤكدًا أن الموظف السعيد هو من يشعر بأن قيمته وإنتاجيته مقدرتان لدى مؤسسته.

وقال المدرب والباحث في السعادة المؤسسية عبدالرحمن العبدالوهاب لـ"سبق": إن "السعادة المؤسسية" أضحت صناعة تجلت في إنشاء وزارات وجهات تُعنى بـ"السعادة". والرفاهية لا تعني الثراء، بل هي تمثل السعادة والرضا عن الحياة. ولأن سعادة الفرد جزء من سعادة المجتمع أصبح الاهتمام بالسعادة المؤسسية أو السعادة في بيئة العمل من الأولويات لكل مجتمع قبل أن تكون مهمة لكل منظمة.

وأضاف بأنه بالنظر لمحاور رؤية السعودية 2030 نجد أن برنامج "جودة الحياة" من أهمها، الذي يركز على الاهتمام بسعادة المواطنين والمقيمين، وأنها على رأس الأولويات؛ لذا يمكننا القول إن سعي المنظمات لسعادة موظفيها ومراجعيها والمستفيدين من خدماتها يعد مشروعًا وطنيًّا مشتركًا.

وأبان "العبدالوهاب" أننا نقضي تقريبًا أكثر من نصف اليوم في الوظيفة "طبعًا باستثناء وقت النوم"؛ وبالتالي فإن الاهتمام بالسعادة في مكان العمل لا يقل أهمية عن الاهتمام بالسعادة في كل حياتنا الأخرى. ولو أردنا اختصارًا لمفهوم السعادة في العمل فيمكننا القول إن الموظف السعيدة هو من يشعر بأن له قيمة وأثرًا في مقر عمله.

وأشار الباحث في السعادة المؤسسية إلى أن لبيئة العمل السعيدة ركائز ومقومات عديدة، وهي في الغالب ناتجة من الاهتمام بالمحاور الثلاث، وهي: وجود رؤية للمنظمة واضحة ويعرفها كل أفرادها، وجود أهداف واضحة ويسهل قياسها لكل موظف، والاهتمام بالعلاقات الإنسانية داخل بيئة العمل.

واختتم بأنه لو بحثنا عن أهم ما يميز السعداء عن غيرهم من التعساء سنجد أنهم الذين يعيشون الحياة نفسها، ويمرون بالمواقف والأحداث نفسها، ولكنهم يمتازون غالبًا بأهم ثلاثة فروقات، هي: يعرفون من هم، وماذا يريدون؟ لديهم ممارسات خاصة، تجلب لهم السعادة، وقدرتهم على اختيار المعاني للأحداث والمواقف.

السعادة المؤسسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث لـ"سبق": "السعادة" معيار تقدُّم الشعوب.. وهذه صفات الموظف السعيد
سبق

أكد متخصص في السعادة المؤسسية أن الناتج المحلي والمقومات الاقتصادية ليست وحدها المعيار الأكثر قيمة في تقدم الدول ورقيها، وإنما من أهم المعايير رفاهية تلك الشعوب، والرضا عن حياتها. مؤكدًا أن الموظف السعيد هو من يشعر بأن قيمته وإنتاجيته مقدرتان لدى مؤسسته.

وقال المدرب والباحث في السعادة المؤسسية عبدالرحمن العبدالوهاب لـ"سبق": إن "السعادة المؤسسية" أضحت صناعة تجلت في إنشاء وزارات وجهات تُعنى بـ"السعادة". والرفاهية لا تعني الثراء، بل هي تمثل السعادة والرضا عن الحياة. ولأن سعادة الفرد جزء من سعادة المجتمع أصبح الاهتمام بالسعادة المؤسسية أو السعادة في بيئة العمل من الأولويات لكل مجتمع قبل أن تكون مهمة لكل منظمة.

وأضاف بأنه بالنظر لمحاور رؤية السعودية 2030 نجد أن برنامج "جودة الحياة" من أهمها، الذي يركز على الاهتمام بسعادة المواطنين والمقيمين، وأنها على رأس الأولويات؛ لذا يمكننا القول إن سعي المنظمات لسعادة موظفيها ومراجعيها والمستفيدين من خدماتها يعد مشروعًا وطنيًّا مشتركًا.

وأبان "العبدالوهاب" أننا نقضي تقريبًا أكثر من نصف اليوم في الوظيفة "طبعًا باستثناء وقت النوم"؛ وبالتالي فإن الاهتمام بالسعادة في مكان العمل لا يقل أهمية عن الاهتمام بالسعادة في كل حياتنا الأخرى. ولو أردنا اختصارًا لمفهوم السعادة في العمل فيمكننا القول إن الموظف السعيدة هو من يشعر بأن له قيمة وأثرًا في مقر عمله.

وأشار الباحث في السعادة المؤسسية إلى أن لبيئة العمل السعيدة ركائز ومقومات عديدة، وهي في الغالب ناتجة من الاهتمام بالمحاور الثلاث، وهي: وجود رؤية للمنظمة واضحة ويعرفها كل أفرادها، وجود أهداف واضحة ويسهل قياسها لكل موظف، والاهتمام بالعلاقات الإنسانية داخل بيئة العمل.

واختتم بأنه لو بحثنا عن أهم ما يميز السعداء عن غيرهم من التعساء سنجد أنهم الذين يعيشون الحياة نفسها، ويمرون بالمواقف والأحداث نفسها، ولكنهم يمتازون غالبًا بأهم ثلاثة فروقات، هي: يعرفون من هم، وماذا يريدون؟ لديهم ممارسات خاصة، تجلب لهم السعادة، وقدرتهم على اختيار المعاني للأحداث والمواقف.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
10:13 PM

باحث لـ"سبق": "السعادة" معيار تقدُّم الشعوب.. وهذه صفات الموظف السعيد

قال إنها أضحت صناعة تجلت في إنشاء وزارات وجهات تعنى بها.. ولا تعني الثراء بل الرضا

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زيد الخمشي - الرياض
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1,019

أكد متخصص في السعادة المؤسسية أن الناتج المحلي والمقومات الاقتصادية ليست وحدها المعيار الأكثر قيمة في تقدم الدول ورقيها، وإنما من أهم المعايير رفاهية تلك الشعوب، والرضا عن حياتها. مؤكدًا أن الموظف السعيد هو من يشعر بأن قيمته وإنتاجيته مقدرتان لدى مؤسسته.

وقال المدرب والباحث في السعادة المؤسسية عبدالرحمن العبدالوهاب لـ"سبق": إن "السعادة المؤسسية" أضحت صناعة تجلت في إنشاء وزارات وجهات تُعنى بـ"السعادة". والرفاهية لا تعني الثراء، بل هي تمثل السعادة والرضا عن الحياة. ولأن سعادة الفرد جزء من سعادة المجتمع أصبح الاهتمام بالسعادة المؤسسية أو السعادة في بيئة العمل من الأولويات لكل مجتمع قبل أن تكون مهمة لكل منظمة.

وأضاف بأنه بالنظر لمحاور رؤية السعودية 2030 نجد أن برنامج "جودة الحياة" من أهمها، الذي يركز على الاهتمام بسعادة المواطنين والمقيمين، وأنها على رأس الأولويات؛ لذا يمكننا القول إن سعي المنظمات لسعادة موظفيها ومراجعيها والمستفيدين من خدماتها يعد مشروعًا وطنيًّا مشتركًا.

وأبان "العبدالوهاب" أننا نقضي تقريبًا أكثر من نصف اليوم في الوظيفة "طبعًا باستثناء وقت النوم"؛ وبالتالي فإن الاهتمام بالسعادة في مكان العمل لا يقل أهمية عن الاهتمام بالسعادة في كل حياتنا الأخرى. ولو أردنا اختصارًا لمفهوم السعادة في العمل فيمكننا القول إن الموظف السعيدة هو من يشعر بأن له قيمة وأثرًا في مقر عمله.

وأشار الباحث في السعادة المؤسسية إلى أن لبيئة العمل السعيدة ركائز ومقومات عديدة، وهي في الغالب ناتجة من الاهتمام بالمحاور الثلاث، وهي: وجود رؤية للمنظمة واضحة ويعرفها كل أفرادها، وجود أهداف واضحة ويسهل قياسها لكل موظف، والاهتمام بالعلاقات الإنسانية داخل بيئة العمل.

واختتم بأنه لو بحثنا عن أهم ما يميز السعداء عن غيرهم من التعساء سنجد أنهم الذين يعيشون الحياة نفسها، ويمرون بالمواقف والأحداث نفسها، ولكنهم يمتازون غالبًا بأهم ثلاثة فروقات، هي: يعرفون من هم، وماذا يريدون؟ لديهم ممارسات خاصة، تجلب لهم السعادة، وقدرتهم على اختيار المعاني للأحداث والمواقف.

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