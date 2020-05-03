وتتواصل "الجائحة".. أرقام جديدة من المغرب و4 دول أخرى

حالات تَعافٍ مرتفعة بالنمسا.. لم يتبقَّ من المصابين إلا 1761

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و151 إصابة جيدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 174 حالة والإصابات إلى 4880 حالة.

ومن فيينا أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفًا و228 حالة؛ بينما لم يتبقَّ من المصابين إلا 1761 حالة، وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأحد: إنه تم تسجيل 39 حالة إصابة جديدة في يوم واحد؛ منهم 28 حالة في العاصمة فيينا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الإصابات في النمسا بلغ 15 ألفًا و597 حالة؛ بينما سجل عدد الوفيات 598 حالة؛ مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 422 شخصًا في المستشفى منهم 114 حالة في وحدات العناية المركزة؛ لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة في فيينا أمس.

وسجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 2704.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، أنها سجلت 12 حالة وفاة جديدة؛ فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 14 حالة.

ومن طوكيو أعلنت اليابان أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و34 حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15015 حالة والوفيات إلى 530 شخصًا.

وإلى أمريكا الجنوبية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 237، بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ بينما وصلت الإصابات إلى أربعة آلاف و681 بعد رصد 149 حالة إصابة جديدة.

وبين إجمالي المصابين في الأرجنتين، هناك 917 حالة وافدة من الخارج؛ أي ما يمثل نسبة 19.6%.

ومن ناحية أخرى، وصل إجمالي المتعافين إلى ألف و320 شخصًا؛ مما يمثل 30% من المصابين.

وتُعد مقاطعة بوينوس آيرس الأكثر تضررًا من الوباء بألف و677 حالة إصابة.