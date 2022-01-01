وفاة عبدالعزيز الطائفي في جدة
غيّب الموت عبدالعزيز محمد الطائفي، عن عمر يناهز الـ٩٠ عامًا، وتم دفنه اليوم السبت، في مقبرة الفيصلية بجدة.
والفقيد والد كل من: المستشار ياسر، خبير الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعن، و ميسر، و أحمد، ومهند.
وتُستقبل التعازي اعتبارًا من اليوم السبت في حي أبحر الشمالية.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وفاة عبدالعزيز الطائفي في جدة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-01
غيّب الموت عبدالعزيز محمد الطائفي، عن عمر يناهز الـ٩٠ عامًا، وتم دفنه اليوم السبت، في مقبرة الفيصلية بجدة.
والفقيد والد كل من: المستشار ياسر، خبير الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعن، و ميسر، و أحمد، ومهند.
وتُستقبل التعازي اعتبارًا من اليوم السبت في حي أبحر الشمالية.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
02:37 PM
وفاة عبدالعزيز الطائفي في جدة
غيّب الموت عبدالعزيز محمد الطائفي، عن عمر يناهز الـ٩٠ عامًا، وتم دفنه اليوم السبت، في مقبرة الفيصلية بجدة.
والفقيد والد كل من: المستشار ياسر، خبير الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعن، و ميسر، و أحمد، ومهند.
وتُستقبل التعازي اعتبارًا من اليوم السبت في حي أبحر الشمالية.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.