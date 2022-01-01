وفاة عبدالعزيز الطائفي في جدة

غيّب الموت عبدالعزيز محمد الطائفي، عن عمر يناهز الـ٩٠ عامًا، وتم دفنه اليوم السبت، في مقبرة الفيصلية بجدة.

والفقيد والد كل من: المستشار ياسر، خبير الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعن، و ميسر، و أحمد، ومهند.

وتُستقبل التعازي اعتبارًا من اليوم السبت في حي أبحر الشمالية.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.