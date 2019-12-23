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تكريم "دهانات الجزيرة" لرعايتها برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2019

أدرجته ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية

كرَّمت "جمعية الأطفال المعوقين" شركة "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لرعايتها ودعمها برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2019م.

وكانت "دهانات الجزيرة" قد أدرجت في وقت سابق برنامج رسومات وإبداعات الأطفال "بطاقات التهاني" ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وهو برنامج تتبناه الجمعية منذ ما يزيد على 10 سنوات، ويستهدف اكتشاف وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى أطفال الجمعية، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

وتنطلق "دهانات الجزيرة" في رعايتها هذا البرنامج من مسؤوليتها الاجتماعية، باعتبارها شركة وطنية رائدة، وترى من الواجب أن تحظى هذه الفئة من الأطفال الغالية على القلب بكل الرعاية والاهتمام، واستثمار الرسومات التي يبدعونها، وتتميز بإمكانية استخدامها في بطاقات، وإهدائها في مختلف المناسبات.

وتسلم مدير الموارد البشرية في الشركة مشرف دغيم الشمري شهادة شكر تقديرًا وعرفانًا لتفاعل "دهانات الجزيرة"، ودعمها، ومساندتها هذا البرنامج، وذلك خلال حفل أقامته الجمعية بمدينة الرياض في الآونة الأخيرة.

وجرى الحفل بحضور عضوَي مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالله الناصر، وماجدة بنت عبدالحميد بيسار، والمدير التنفيذي للجمعية أحمد بن عبدالعزيز التميمي، وممثلي الشركات التي بلغ عددها 100 مؤسسة وشركة، وكانت سباقة في الحصول على رسومات الأطفال، والاستفادة منها كبطاقات تهاني خلال العام 2019م.

جمعية الأطفال المعوقين دهانات الجزيرة برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2019م

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تكريم "دهانات الجزيرة" لرعايتها برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2019
سبق

كرَّمت "جمعية الأطفال المعوقين" شركة "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لرعايتها ودعمها برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2019م.

وكانت "دهانات الجزيرة" قد أدرجت في وقت سابق برنامج رسومات وإبداعات الأطفال "بطاقات التهاني" ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وهو برنامج تتبناه الجمعية منذ ما يزيد على 10 سنوات، ويستهدف اكتشاف وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى أطفال الجمعية، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

وتنطلق "دهانات الجزيرة" في رعايتها هذا البرنامج من مسؤوليتها الاجتماعية، باعتبارها شركة وطنية رائدة، وترى من الواجب أن تحظى هذه الفئة من الأطفال الغالية على القلب بكل الرعاية والاهتمام، واستثمار الرسومات التي يبدعونها، وتتميز بإمكانية استخدامها في بطاقات، وإهدائها في مختلف المناسبات.

وتسلم مدير الموارد البشرية في الشركة مشرف دغيم الشمري شهادة شكر تقديرًا وعرفانًا لتفاعل "دهانات الجزيرة"، ودعمها، ومساندتها هذا البرنامج، وذلك خلال حفل أقامته الجمعية بمدينة الرياض في الآونة الأخيرة.

وجرى الحفل بحضور عضوَي مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالله الناصر، وماجدة بنت عبدالحميد بيسار، والمدير التنفيذي للجمعية أحمد بن عبدالعزيز التميمي، وممثلي الشركات التي بلغ عددها 100 مؤسسة وشركة، وكانت سباقة في الحصول على رسومات الأطفال، والاستفادة منها كبطاقات تهاني خلال العام 2019م.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
09:32 PM

تكريم "دهانات الجزيرة" لرعايتها برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2019

أدرجته ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرَّمت "جمعية الأطفال المعوقين" شركة "دهانات الجزيرة"، عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لرعايتها ودعمها برنامج رسومات وإبداعات الأطفال 2019م.

وكانت "دهانات الجزيرة" قد أدرجت في وقت سابق برنامج رسومات وإبداعات الأطفال "بطاقات التهاني" ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وهو برنامج تتبناه الجمعية منذ ما يزيد على 10 سنوات، ويستهدف اكتشاف وتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى أطفال الجمعية، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

وتنطلق "دهانات الجزيرة" في رعايتها هذا البرنامج من مسؤوليتها الاجتماعية، باعتبارها شركة وطنية رائدة، وترى من الواجب أن تحظى هذه الفئة من الأطفال الغالية على القلب بكل الرعاية والاهتمام، واستثمار الرسومات التي يبدعونها، وتتميز بإمكانية استخدامها في بطاقات، وإهدائها في مختلف المناسبات.

وتسلم مدير الموارد البشرية في الشركة مشرف دغيم الشمري شهادة شكر تقديرًا وعرفانًا لتفاعل "دهانات الجزيرة"، ودعمها، ومساندتها هذا البرنامج، وذلك خلال حفل أقامته الجمعية بمدينة الرياض في الآونة الأخيرة.

وجرى الحفل بحضور عضوَي مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالله الناصر، وماجدة بنت عبدالحميد بيسار، والمدير التنفيذي للجمعية أحمد بن عبدالعزيز التميمي، وممثلي الشركات التي بلغ عددها 100 مؤسسة وشركة، وكانت سباقة في الحصول على رسومات الأطفال، والاستفادة منها كبطاقات تهاني خلال العام 2019م.

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