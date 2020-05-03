النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضيوف 9 دول ينقلون "عادات رمضان حول العالم" في "تواصل" الافتراضي

عبر "سلام" وبمشاركة عدد كبير من المهتمين.. صورة في الأذهان ومظاهر احتفاء

يواصل مشروع سلام للتواصل الحضاري أنشطته المختلفة؛ حيث تم تنظيم لقاءٍ جديدٍ من برنامج تواصل الافتراضي، الليلة الماضية، من خلال منصة الاتصال المرئي "zoom"، حيث بدأ اللقاء التواصلي الافتراضي بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالتواصل الحضاري.

جمع اللقاء ضيوفاً مشاركين من أكثر من 9 جنسيات مختلفة من: السودان، والأردن، ولبنان، وباكستان، وبريطانيا ، والصين، وكوريا، والهند، والمملكة العربية السعودية.

وتركز الحديث والنقاش ما بين ضيوف تواصل على العادات المختلفة في شهر رمضان التي تتشابه وتختلف لدى البلدان المتعددة ذات الثقافات المختلفة، إضافة إلى مدى التأثّر والتأثير فيما بين عادات الضيوف المدعوين ومجتمع المملكة العربية السعودية الذي يعيشون فيه، كما تناول اللقاء القيم المرتبطة بشهر رمضان لدى الثقافات المختلفة في المجتمعات المشاركة.

وتضمّن اللقاء عدداً من المحاور تحت عنوان "عادات رمضان حول العالم"، كما ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بشهر رمضان، مثل كيف تقضي يومك في رمضان؟ وماذا يعني رمضان بالنسبة إليك؟ إضافة إلى صورة رمضان في أذهان أفراد المجتمعات المشاركة في اللقاء سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ومظاهر الاحتفاء بالشعائر الرمضانية حول العالم.

يُذكر أنّ "تواصل" أحد برامج مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ ويقيم سلسلة من اللقاءات بهدف بناء جسور ثقافية بين مختلف الشعوب لتعزيز قيم التواصل الحضاري والتعايش، وتجسير المعرفة مع الثقافات الأخرى، وتقديم الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة العربية السعودية.

مشروع سلام للتواصل الحضاري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضيوف 9 دول ينقلون "عادات رمضان حول العالم" في "تواصل" الافتراضي
سبق

يواصل مشروع سلام للتواصل الحضاري أنشطته المختلفة؛ حيث تم تنظيم لقاءٍ جديدٍ من برنامج تواصل الافتراضي، الليلة الماضية، من خلال منصة الاتصال المرئي "zoom"، حيث بدأ اللقاء التواصلي الافتراضي بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالتواصل الحضاري.

جمع اللقاء ضيوفاً مشاركين من أكثر من 9 جنسيات مختلفة من: السودان، والأردن، ولبنان، وباكستان، وبريطانيا ، والصين، وكوريا، والهند، والمملكة العربية السعودية.

وتركز الحديث والنقاش ما بين ضيوف تواصل على العادات المختلفة في شهر رمضان التي تتشابه وتختلف لدى البلدان المتعددة ذات الثقافات المختلفة، إضافة إلى مدى التأثّر والتأثير فيما بين عادات الضيوف المدعوين ومجتمع المملكة العربية السعودية الذي يعيشون فيه، كما تناول اللقاء القيم المرتبطة بشهر رمضان لدى الثقافات المختلفة في المجتمعات المشاركة.

وتضمّن اللقاء عدداً من المحاور تحت عنوان "عادات رمضان حول العالم"، كما ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بشهر رمضان، مثل كيف تقضي يومك في رمضان؟ وماذا يعني رمضان بالنسبة إليك؟ إضافة إلى صورة رمضان في أذهان أفراد المجتمعات المشاركة في اللقاء سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ومظاهر الاحتفاء بالشعائر الرمضانية حول العالم.

يُذكر أنّ "تواصل" أحد برامج مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ ويقيم سلسلة من اللقاءات بهدف بناء جسور ثقافية بين مختلف الشعوب لتعزيز قيم التواصل الحضاري والتعايش، وتجسير المعرفة مع الثقافات الأخرى، وتقديم الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة العربية السعودية.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:02 AM

ضيوف 9 دول ينقلون "عادات رمضان حول العالم" في "تواصل" الافتراضي

عبر "سلام" وبمشاركة عدد كبير من المهتمين.. صورة في الأذهان ومظاهر احتفاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
41

يواصل مشروع سلام للتواصل الحضاري أنشطته المختلفة؛ حيث تم تنظيم لقاءٍ جديدٍ من برنامج تواصل الافتراضي، الليلة الماضية، من خلال منصة الاتصال المرئي "zoom"، حيث بدأ اللقاء التواصلي الافتراضي بمشاركة عدد كبير من المهتمين بالتواصل الحضاري.

جمع اللقاء ضيوفاً مشاركين من أكثر من 9 جنسيات مختلفة من: السودان، والأردن، ولبنان، وباكستان، وبريطانيا ، والصين، وكوريا، والهند، والمملكة العربية السعودية.

وتركز الحديث والنقاش ما بين ضيوف تواصل على العادات المختلفة في شهر رمضان التي تتشابه وتختلف لدى البلدان المتعددة ذات الثقافات المختلفة، إضافة إلى مدى التأثّر والتأثير فيما بين عادات الضيوف المدعوين ومجتمع المملكة العربية السعودية الذي يعيشون فيه، كما تناول اللقاء القيم المرتبطة بشهر رمضان لدى الثقافات المختلفة في المجتمعات المشاركة.

وتضمّن اللقاء عدداً من المحاور تحت عنوان "عادات رمضان حول العالم"، كما ناقش اللقاء القضايا المتعلقة بشهر رمضان، مثل كيف تقضي يومك في رمضان؟ وماذا يعني رمضان بالنسبة إليك؟ إضافة إلى صورة رمضان في أذهان أفراد المجتمعات المشاركة في اللقاء سواء من المسلمين أو غير المسلمين، ومظاهر الاحتفاء بالشعائر الرمضانية حول العالم.

يُذكر أنّ "تواصل" أحد برامج مشروع سلام للتواصل الحضاري؛ ويقيم سلسلة من اللقاءات بهدف بناء جسور ثقافية بين مختلف الشعوب لتعزيز قيم التواصل الحضاري والتعايش، وتجسير المعرفة مع الثقافات الأخرى، وتقديم الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة العربية السعودية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,820
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,580
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,929
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,896

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة