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الحصيني في نداء لمَن يهمه الأمر: سحب عملاقة خطيرة بـ 3 دول خليجية

دعا إلى اتخاذ الاحتياطات .. وقال: برقها كثيف ومطرها غزير وحبات بَرَد كبيرة

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ تعرُّض شمال #قطر لسحب عملاقة؛ مبيناً أنها أيضاً في طريقها إلى سواحل #الإمارات ثم #سلطنة_عُمان وهي من النوع الخطر.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أهلنا في قطر والإمارات وسلطنة عُمان.. إلى مَن يهمه الأمر آمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ سحب عملاقة على شمال #قطر وفي طريقها إلى سواحل #الإمارات ثم #سلطنة_عُمان، وهي من النوع الخطر التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها.

وكانت صحيفة الخليج الإماراتية قد أكّدت ظهر اليوم، سقوط بعض الأشجار في #أبوظبي -قبل قليل- نتيجة الحالة الجوية غير المستقرة التي تمر بالدولة والتي نتجت عنها أمطار ورياح شديدة وأتربة.

بدوره، توقع موقع طقس العرب، صباح اليوم، اشتداد حدة السحب الرعدية وغزارة الأمطار على قطر والبحرين مع زخات رعدية مع احتمال تشكل السيول، تترافق السحب الرعدية بنشاط كبير على حركة الرياح وتشكل الغبار الكثيف أحياناً في المناطق الداخلية من قطر.

كما توقع الموقع سحباً رعدية كثيفة وهطول زخات رعدية بالإمارات تغزر في بعض الفترات، وقد تعمل على تشكل السيول على الشارقة ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة والعين، كما تنشط حركة الرياح بشكل كبير وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق تكون كثيفة في المناطق الداخلية.

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الحصيني في نداء لمَن يهمه الأمر: سحب عملاقة خطيرة بـ 3 دول خليجية
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ تعرُّض شمال #قطر لسحب عملاقة؛ مبيناً أنها أيضاً في طريقها إلى سواحل #الإمارات ثم #سلطنة_عُمان وهي من النوع الخطر.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أهلنا في قطر والإمارات وسلطنة عُمان.. إلى مَن يهمه الأمر آمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ سحب عملاقة على شمال #قطر وفي طريقها إلى سواحل #الإمارات ثم #سلطنة_عُمان، وهي من النوع الخطر التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها.

وكانت صحيفة الخليج الإماراتية قد أكّدت ظهر اليوم، سقوط بعض الأشجار في #أبوظبي -قبل قليل- نتيجة الحالة الجوية غير المستقرة التي تمر بالدولة والتي نتجت عنها أمطار ورياح شديدة وأتربة.

بدوره، توقع موقع طقس العرب، صباح اليوم، اشتداد حدة السحب الرعدية وغزارة الأمطار على قطر والبحرين مع زخات رعدية مع احتمال تشكل السيول، تترافق السحب الرعدية بنشاط كبير على حركة الرياح وتشكل الغبار الكثيف أحياناً في المناطق الداخلية من قطر.

كما توقع الموقع سحباً رعدية كثيفة وهطول زخات رعدية بالإمارات تغزر في بعض الفترات، وقد تعمل على تشكل السيول على الشارقة ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة والعين، كما تنشط حركة الرياح بشكل كبير وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق تكون كثيفة في المناطق الداخلية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
02:08 PM

الحصيني في نداء لمَن يهمه الأمر: سحب عملاقة خطيرة بـ 3 دول خليجية

دعا إلى اتخاذ الاحتياطات .. وقال: برقها كثيف ومطرها غزير وحبات بَرَد كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,017

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ تعرُّض شمال #قطر لسحب عملاقة؛ مبيناً أنها أيضاً في طريقها إلى سواحل #الإمارات ثم #سلطنة_عُمان وهي من النوع الخطر.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": اللهم احفظنا واحفظ بلادنا واحفظ أهلنا في قطر والإمارات وسلطنة عُمان.. إلى مَن يهمه الأمر آمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة؛ سحب عملاقة على شمال #قطر وفي طريقها إلى سواحل #الإمارات ثم #سلطنة_عُمان، وهي من النوع الخطر التي تشتهر بعلو ارتفاعها وكثافة برقها وغزارة مطرها وشدة رياحها وكبر حبات بردها.

وكانت صحيفة الخليج الإماراتية قد أكّدت ظهر اليوم، سقوط بعض الأشجار في #أبوظبي -قبل قليل- نتيجة الحالة الجوية غير المستقرة التي تمر بالدولة والتي نتجت عنها أمطار ورياح شديدة وأتربة.

بدوره، توقع موقع طقس العرب، صباح اليوم، اشتداد حدة السحب الرعدية وغزارة الأمطار على قطر والبحرين مع زخات رعدية مع احتمال تشكل السيول، تترافق السحب الرعدية بنشاط كبير على حركة الرياح وتشكل الغبار الكثيف أحياناً في المناطق الداخلية من قطر.

كما توقع الموقع سحباً رعدية كثيفة وهطول زخات رعدية بالإمارات تغزر في بعض الفترات، وقد تعمل على تشكل السيول على الشارقة ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة والعين، كما تنشط حركة الرياح بشكل كبير وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق تكون كثيفة في المناطق الداخلية.

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