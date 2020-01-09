أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على عمق العلاقات بين السعودية وتونس، ووصفها بأنها "علاقة تاريخية راسخة"، منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير، وقال: "سنعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب." جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية أثناء زيارته لتونس، وقال: "سعيد بزيارة تونس الخضراء التي تربطها بالمملكة علاقة تاريخية راسخة منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير، وسنعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب."

"فيصل بن فرحان": العلاقات بين المملكة وتونس "تاريخية وراسخة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-09 أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على عمق العلاقات بين السعودية وتونس، ووصفها بأنها "علاقة تاريخية راسخة"، منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير، وقال: "سنعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب."

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية أثناء زيارته لتونس، وقال: "سعيد بزيارة تونس الخضراء التي تربطها بالمملكة علاقة تاريخية راسخة منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير، وسنعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب."

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441 07:32 PM

"فيصل بن فرحان": العلاقات بين المملكة وتونس "تاريخية وراسخة" قال: سنعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون إلى آفاق أرحب





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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على عمق العلاقات بين السعودية وتونس، ووصفها بأنها "علاقة تاريخية راسخة"، منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير، وقال: "سنعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب."

جاء ذلك في تغريدة لوزير الخارجية أثناء زيارته لتونس، وقال: "سعيد بزيارة تونس الخضراء التي تربطها بالمملكة علاقة تاريخية راسخة منذ وقوف الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن إلى جانب حركة التحرير، وسنعمل بتوجيه من القيادتين على تعميق التعاون والمضي بالعلاقات المتميزة إلى آفاق أرحب."