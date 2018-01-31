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"الطلب" ضمن فريق عمل التطوع الرياضي العربي

لوضع اللوائح والأنظمة التي تكفل نجاح العمل

اختار رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير طلال بن بدر بن سعود، أمين الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد الطلب ضمن فريق عمل التطوع الرياضي العربي لوضع اللوائح والأنظمة التي تكفل نجاح التطوع الرياضي العربي. ويأتي هذا الاختيار نظير خبراته المتعددة في المجال العملي والوظيفي عطفاً على تميزه في المناصب التي تقلدها، ويضم الفريق كوادر مؤهلة من دول الكويت والإمارات والبحرين والأردن.

الجدير بالذكر أن "الطلب" يشغل منصب أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتايكوندو، وعضو اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي للتايكوندو.

وقال "الطلب": "تشرفت بالاختيار وأسأل الله أن يوفقني في مهمتي الجديدة التي تعد تكليفًا وليست تشريفًا، وسنعمل مع بقية الفريق من أجل تحقيق الهدف المنشود".

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"الطلب" ضمن فريق عمل التطوع الرياضي العربي
سبق

اختار رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير طلال بن بدر بن سعود، أمين الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد الطلب ضمن فريق عمل التطوع الرياضي العربي لوضع اللوائح والأنظمة التي تكفل نجاح التطوع الرياضي العربي. ويأتي هذا الاختيار نظير خبراته المتعددة في المجال العملي والوظيفي عطفاً على تميزه في المناصب التي تقلدها، ويضم الفريق كوادر مؤهلة من دول الكويت والإمارات والبحرين والأردن.

الجدير بالذكر أن "الطلب" يشغل منصب أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتايكوندو، وعضو اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي للتايكوندو.

وقال "الطلب": "تشرفت بالاختيار وأسأل الله أن يوفقني في مهمتي الجديدة التي تعد تكليفًا وليست تشريفًا، وسنعمل مع بقية الفريق من أجل تحقيق الهدف المنشود".

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
05:12 PM

"الطلب" ضمن فريق عمل التطوع الرياضي العربي

لوضع اللوائح والأنظمة التي تكفل نجاح العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الأمير طلال بن بدر بن سعود، أمين الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد الطلب ضمن فريق عمل التطوع الرياضي العربي لوضع اللوائح والأنظمة التي تكفل نجاح التطوع الرياضي العربي. ويأتي هذا الاختيار نظير خبراته المتعددة في المجال العملي والوظيفي عطفاً على تميزه في المناصب التي تقلدها، ويضم الفريق كوادر مؤهلة من دول الكويت والإمارات والبحرين والأردن.

الجدير بالذكر أن "الطلب" يشغل منصب أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو، والأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتايكوندو، وعضو اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي للتايكوندو.

وقال "الطلب": "تشرفت بالاختيار وأسأل الله أن يوفقني في مهمتي الجديدة التي تعد تكليفًا وليست تشريفًا، وسنعمل مع بقية الفريق من أجل تحقيق الهدف المنشود".

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