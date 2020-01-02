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كأس الملك: الأهلي في ضيافة الفيحاء.. والوحدة يواجه الرائد

تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتين في المجمعة ومكة المكرمة.

ويستضيف الفيحاء نظيره الأهلي في اللقاء الذي سيجمعهما عند السادسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

وبلغ الفيحاء هذا الدور بفوزه في دور الـ32 على الدرع بنتيجة (5 ـ 0)، وفي دور الـ64 على عكاظ بنتيجة (3 ـ 0). فيما وصل الأهلي لهذا الدور بفوزه في دور الـ32 على النجوم بنتيجة (3 ـ 1)، وتغلب في دور الـ64 على الجندل بنتيجة (4 ـ 1).

ويلتقي في المواجهة الثانية فريقا الوحدة والرائد عند الـ50: 7 من مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

ووصل الوحدة لهذا الدور بفوزه على الخليج بهدف دون مقابل في دور الـ32، وعلى الشرق بنتيجة (2 ـ 1) في دور الـ64. فيما تغلب الرائد على المجزل بنتيجة (3 ـ 1) في دور الـ32، وعلى هجر بنتيجة (2 ـ 0) في دور الـ64 للمسابقة.

كأس الملك الأهلي الفيحاء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: الأهلي في ضيافة الفيحاء.. والوحدة يواجه الرائد
سبق

تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتين في المجمعة ومكة المكرمة.

ويستضيف الفيحاء نظيره الأهلي في اللقاء الذي سيجمعهما عند السادسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

وبلغ الفيحاء هذا الدور بفوزه في دور الـ32 على الدرع بنتيجة (5 ـ 0)، وفي دور الـ64 على عكاظ بنتيجة (3 ـ 0). فيما وصل الأهلي لهذا الدور بفوزه في دور الـ32 على النجوم بنتيجة (3 ـ 1)، وتغلب في دور الـ64 على الجندل بنتيجة (4 ـ 1).

ويلتقي في المواجهة الثانية فريقا الوحدة والرائد عند الـ50: 7 من مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

ووصل الوحدة لهذا الدور بفوزه على الخليج بهدف دون مقابل في دور الـ32، وعلى الشرق بنتيجة (2 ـ 1) في دور الـ64. فيما تغلب الرائد على المجزل بنتيجة (3 ـ 1) في دور الـ32، وعلى هجر بنتيجة (2 ـ 0) في دور الـ64 للمسابقة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
01:17 AM

كأس الملك: الأهلي في ضيافة الفيحاء.. والوحدة يواجه الرائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستكمل اليوم منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهتين في المجمعة ومكة المكرمة.

ويستضيف الفيحاء نظيره الأهلي في اللقاء الذي سيجمعهما عند السادسة مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.

وبلغ الفيحاء هذا الدور بفوزه في دور الـ32 على الدرع بنتيجة (5 ـ 0)، وفي دور الـ64 على عكاظ بنتيجة (3 ـ 0). فيما وصل الأهلي لهذا الدور بفوزه في دور الـ32 على النجوم بنتيجة (3 ـ 1)، وتغلب في دور الـ64 على الجندل بنتيجة (4 ـ 1).

ويلتقي في المواجهة الثانية فريقا الوحدة والرائد عند الـ50: 7 من مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة.

ووصل الوحدة لهذا الدور بفوزه على الخليج بهدف دون مقابل في دور الـ32، وعلى الشرق بنتيجة (2 ـ 1) في دور الـ64. فيما تغلب الرائد على المجزل بنتيجة (3 ـ 1) في دور الـ32، وعلى هجر بنتيجة (2 ـ 0) في دور الـ64 للمسابقة.

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