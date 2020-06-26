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بعد خسارة الفريق أمام كوركون.. ألميريا ينهي علاقته مع "جوتي"

أنهى نادي ألميريا الإسباني اليوم الجمعة علاقته بالمدير الفني "جوتي"؛ وذلك بعد خسارة الفريق الكروي الأول أمام نظيره كوركون بهدف دون مقابل .

الجدير بالذكر أن ألميريا يأتي في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ويسعى للصعود لليجا، والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني ريال سرقسطة 5 نقاط فقط .

ومن المتوقع أن يعلن ألميريا خلال الساعات المقبلة المدير الفني الجديد للفريق.

نادي ألميريا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد خسارة الفريق أمام كوركون.. ألميريا ينهي علاقته مع "جوتي"
سبق

أنهى نادي ألميريا الإسباني اليوم الجمعة علاقته بالمدير الفني "جوتي"؛ وذلك بعد خسارة الفريق الكروي الأول أمام نظيره كوركون بهدف دون مقابل .

الجدير بالذكر أن ألميريا يأتي في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ويسعى للصعود لليجا، والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني ريال سرقسطة 5 نقاط فقط .

ومن المتوقع أن يعلن ألميريا خلال الساعات المقبلة المدير الفني الجديد للفريق.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
10:08 PM

بعد خسارة الفريق أمام كوركون.. ألميريا ينهي علاقته مع "جوتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى نادي ألميريا الإسباني اليوم الجمعة علاقته بالمدير الفني "جوتي"؛ وذلك بعد خسارة الفريق الكروي الأول أمام نظيره كوركون بهدف دون مقابل .

الجدير بالذكر أن ألميريا يأتي في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية الإسباني، ويسعى للصعود لليجا، والفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني ريال سرقسطة 5 نقاط فقط .

ومن المتوقع أن يعلن ألميريا خلال الساعات المقبلة المدير الفني الجديد للفريق.

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