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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

بلدية صامطة تواصل جولاتها الرقابية وتصادر 2800 كجم أغذية فاسدة

تماشيًا مع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها الوزارة

تواصل بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات وأماكن تداول الأغذية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها, والعمل على تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أنه جرى توجيه إدارة الخدمات بتكثيف جولات المراقبين لعمل الرقابة الصحية الشاملة تماشيا مع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها الوزارة وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وحرصًا على ملاءمة المعروض للمستهلك وفق بيئة صحية آمنة.

وأضاف مدخلي أن المراقبين خلال شهر شعبان وحتى الآن من منتصف شهر رمضان المبارك قاموا بزيارة 446 محلاً من المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات, وجرى رصد 98 مخالفة صحية وإتلاف 2800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق 10 محال مخالفة .

وأكد الدغريري على المواطنين والمقيمين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري, كما نبّه على ملّاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية.

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بلدية صامطة تواصل جولاتها الرقابية وتصادر 2800 كجم أغذية فاسدة
سبق

تواصل بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات وأماكن تداول الأغذية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها, والعمل على تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أنه جرى توجيه إدارة الخدمات بتكثيف جولات المراقبين لعمل الرقابة الصحية الشاملة تماشيا مع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها الوزارة وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وحرصًا على ملاءمة المعروض للمستهلك وفق بيئة صحية آمنة.

وأضاف مدخلي أن المراقبين خلال شهر شعبان وحتى الآن من منتصف شهر رمضان المبارك قاموا بزيارة 446 محلاً من المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات, وجرى رصد 98 مخالفة صحية وإتلاف 2800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق 10 محال مخالفة .

وأكد الدغريري على المواطنين والمقيمين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري, كما نبّه على ملّاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
04:40 PM

بلدية صامطة تواصل جولاتها الرقابية وتصادر 2800 كجم أغذية فاسدة

تماشيًا مع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات وأماكن تداول الأغذية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها, والعمل على تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام ببلدية محافظة صامطة سلمان بن علي مدخلي، أنه جرى توجيه إدارة الخدمات بتكثيف جولات المراقبين لعمل الرقابة الصحية الشاملة تماشيا مع حملة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها الوزارة وذلك حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم وحرصًا على ملاءمة المعروض للمستهلك وفق بيئة صحية آمنة.

وأضاف مدخلي أن المراقبين خلال شهر شعبان وحتى الآن من منتصف شهر رمضان المبارك قاموا بزيارة 446 محلاً من المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات, وجرى رصد 98 مخالفة صحية وإتلاف 2800 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإغلاق 10 محال مخالفة .

وأكد الدغريري على المواطنين والمقيمين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري, كما نبّه على ملّاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية.

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