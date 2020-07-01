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"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 32

الدفعة الـ 31 للبرنامج 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة 32 (شهر يوليو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 32
سبق

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة 32 (شهر يوليو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
01:25 PM

"حساب المواطن" يعلن صدور "نتائج الأهلية" للدورة الـ 32

الدفعة الـ 31 للبرنامج 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,028

أعلن برنامج "حساب المواطن" صدورَ "نتائج الأهلية" للدورة 32 (شهر يوليو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في تويتر: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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70 مليار ..

26 أكتوبر
23,408
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,706

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