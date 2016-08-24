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تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم

استعادت اللقب من فولكس فاجن للمرة الأولى منذ خمس سنوات

استعادت شركة "تويوتا" للسيارات، الصدارة من شركة "فولكس فاجن" كأكثر السيارات مبيعًا في العالم خلال العام 2020، للمرة الأولى بعد خمس سنوات.

وتصدرت تويوتا جميع ماركات السيارات الأخرى في المبيعات العالمية لعام 2020، متجاوزة فولكس فاجن لاستعادة لقب أفضل علامة تجارية للسيارات مبيعًا في العالم لأول مرة منذ خمس سنوات؛ حيث تكشف البيانات أن تويوتا باعت نحو 9.5 ملايين سيارة في 2020 مقابل 9.3 ملايين سيارة باعتها فولكس فاجن خلال نفس الفترة.

وهذه هي العلامات التجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم، وفقًا لبيانات قناة "سي إن بي سي" الأمريكية:

1- تويوتا

2- فولكس فاجن

3- رينو

4- هيونداي

5- شيفروليه

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم
سبق

استعادت شركة "تويوتا" للسيارات، الصدارة من شركة "فولكس فاجن" كأكثر السيارات مبيعًا في العالم خلال العام 2020، للمرة الأولى بعد خمس سنوات.

وتصدرت تويوتا جميع ماركات السيارات الأخرى في المبيعات العالمية لعام 2020، متجاوزة فولكس فاجن لاستعادة لقب أفضل علامة تجارية للسيارات مبيعًا في العالم لأول مرة منذ خمس سنوات؛ حيث تكشف البيانات أن تويوتا باعت نحو 9.5 ملايين سيارة في 2020 مقابل 9.3 ملايين سيارة باعتها فولكس فاجن خلال نفس الفترة.

وهذه هي العلامات التجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم، وفقًا لبيانات قناة "سي إن بي سي" الأمريكية:

1- تويوتا

2- فولكس فاجن

3- رينو

4- هيونداي

5- شيفروليه

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
10:52 AM

تويوتا تتصدر.. 5 علامات تجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم

استعادت اللقب من فولكس فاجن للمرة الأولى منذ خمس سنوات

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خالد علي - الرياض
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استعادت شركة "تويوتا" للسيارات، الصدارة من شركة "فولكس فاجن" كأكثر السيارات مبيعًا في العالم خلال العام 2020، للمرة الأولى بعد خمس سنوات.

وتصدرت تويوتا جميع ماركات السيارات الأخرى في المبيعات العالمية لعام 2020، متجاوزة فولكس فاجن لاستعادة لقب أفضل علامة تجارية للسيارات مبيعًا في العالم لأول مرة منذ خمس سنوات؛ حيث تكشف البيانات أن تويوتا باعت نحو 9.5 ملايين سيارة في 2020 مقابل 9.3 ملايين سيارة باعتها فولكس فاجن خلال نفس الفترة.

وهذه هي العلامات التجارية للسيارات الأكثر شعبية في العالم، وفقًا لبيانات قناة "سي إن بي سي" الأمريكية:

1- تويوتا

2- فولكس فاجن

3- رينو

4- هيونداي

5- شيفروليه

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,018
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,438
2.5 مليار ..

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