بمناسبة زيارته إلى المنطقة.. تعرف على أول قرار للملك سلمان بعد وصوله القصيم

أثناء تشريفه للحفل الترحيبي للأهالي

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء) بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك في أول قرار يصدره، حفظه الله، بمناسبة زيارته للمنطقة، وأثناء تشريفه حفل أهالي القصيم مساء اليوم ترحيبًا بزيارته الميمونة لمنطقتهم.

وكان الآلاف من أبناء منطقة القصيم قد احتشدوا على جانبي الطريق للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أثناء مرور موكبه، عقب وصوله مساء اليوم إلى منطقة القصيم.

وكان في استقبال الملك سلمان في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.