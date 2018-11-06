النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمناسبة زيارته إلى المنطقة.. تعرف على أول قرار للملك سلمان بعد وصوله القصيم

أثناء تشريفه للحفل الترحيبي للأهالي

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء) بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك في أول قرار يصدره، حفظه الله، بمناسبة زيارته للمنطقة، وأثناء تشريفه حفل أهالي القصيم مساء اليوم ترحيبًا بزيارته الميمونة لمنطقتهم.

وكان الآلاف من أبناء منطقة القصيم قد احتشدوا على جانبي الطريق للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أثناء مرور موكبه، عقب وصوله مساء اليوم إلى منطقة القصيم.

وكان في استقبال الملك سلمان في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمناسبة زيارته إلى المنطقة.. تعرف على أول قرار للملك سلمان بعد وصوله القصيم
سبق

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء) بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك في أول قرار يصدره، حفظه الله، بمناسبة زيارته للمنطقة، وأثناء تشريفه حفل أهالي القصيم مساء اليوم ترحيبًا بزيارته الميمونة لمنطقتهم.

وكان الآلاف من أبناء منطقة القصيم قد احتشدوا على جانبي الطريق للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أثناء مرور موكبه، عقب وصوله مساء اليوم إلى منطقة القصيم.

وكان في استقبال الملك سلمان في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
11:37 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:19 PM

بمناسبة زيارته إلى المنطقة.. تعرف على أول قرار للملك سلمان بعد وصوله القصيم

أثناء تشريفه للحفل الترحيبي للأهالي

A A A
محمد صبح - الرياض
6
39,792

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء) بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة القصيم في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعًا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وذلك في أول قرار يصدره، حفظه الله، بمناسبة زيارته للمنطقة، وأثناء تشريفه حفل أهالي القصيم مساء اليوم ترحيبًا بزيارته الميمونة لمنطقتهم.

وكان الآلاف من أبناء منطقة القصيم قد احتشدوا على جانبي الطريق للترحيب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أثناء مرور موكبه، عقب وصوله مساء اليوم إلى منطقة القصيم.

وكان في استقبال الملك سلمان في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة