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"السجون" و"شرطة الرياض".. التأكيد على مطابقة الإجراءات بحق الموقوفين

"المطيري" و"العمري" استعرضا عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية العمل وسبل تطويرها

استعرض مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري اليوم مع مدير إدارة سجون منطقة الرياض العقيد على بن فايز العمري، عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية العمل وسبل تطويرها وأهمية التنسيق والربط المباشر بين جهات الضبط الميداني ومراكز الشرط وإدارة سجون المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم اليوم بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري تم خلاله التأكيد على أهمية مطابقة الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية للوائح والأنظمة وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ إجراءات نقل وإيداع السجناء والموقوفين من مراكز الشرط ودور التوقيف إلى السجون.

حضر اللقاء مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد خالد بن عبدالرحمن الطياش، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة سجون منطقة الرياض العقيد محمد بن عبدالله الدبل، ورئيس وحدة جمع الاستدلالات بسجن النساء العقيد محمد بن عبدالله الجبلي، ومساعد مدير شؤون السجناء بإدارة سجون منطقة الرياض المقدم عبدالله بن محمد الحميدي.

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"السجون" و"شرطة الرياض".. التأكيد على مطابقة الإجراءات بحق الموقوفين
سبق

استعرض مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري اليوم مع مدير إدارة سجون منطقة الرياض العقيد على بن فايز العمري، عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية العمل وسبل تطويرها وأهمية التنسيق والربط المباشر بين جهات الضبط الميداني ومراكز الشرط وإدارة سجون المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم اليوم بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري تم خلاله التأكيد على أهمية مطابقة الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية للوائح والأنظمة وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ إجراءات نقل وإيداع السجناء والموقوفين من مراكز الشرط ودور التوقيف إلى السجون.

حضر اللقاء مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد خالد بن عبدالرحمن الطياش، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة سجون منطقة الرياض العقيد محمد بن عبدالله الدبل، ورئيس وحدة جمع الاستدلالات بسجن النساء العقيد محمد بن عبدالله الجبلي، ومساعد مدير شؤون السجناء بإدارة سجون منطقة الرياض المقدم عبدالله بن محمد الحميدي.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:47 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
05:08 PM

"السجون" و"شرطة الرياض".. التأكيد على مطابقة الإجراءات بحق الموقوفين

"المطيري" و"العمري" استعرضا عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية العمل وسبل تطويرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري اليوم مع مدير إدارة سجون منطقة الرياض العقيد على بن فايز العمري، عدداً من المواضيع المتعلقة بآلية العمل وسبل تطويرها وأهمية التنسيق والربط المباشر بين جهات الضبط الميداني ومراكز الشرط وإدارة سجون المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهم اليوم بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري تم خلاله التأكيد على أهمية مطابقة الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية للوائح والأنظمة وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ إجراءات نقل وإيداع السجناء والموقوفين من مراكز الشرط ودور التوقيف إلى السجون.

حضر اللقاء مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العميد خالد بن عبدالرحمن الطياش، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة سجون منطقة الرياض العقيد محمد بن عبدالله الدبل، ورئيس وحدة جمع الاستدلالات بسجن النساء العقيد محمد بن عبدالله الجبلي، ومساعد مدير شؤون السجناء بإدارة سجون منطقة الرياض المقدم عبدالله بن محمد الحميدي.

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