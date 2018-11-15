الحكومة البريطانية تعلن تأييدها لخطة "ماي" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

تيريزا: أنا على ثقة بأن هذا القرار يصبُّ بمصلحة المملكة المتحدة بأسرها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" أن الحكومة أيَّدت خطتها المتعلقة بالاتفاق حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب روسيا اليوم.

وفي التفاصيل قالت "ماي" للصحفيين أمام مقرها في داونينغ ستريت أمس الأربعاء: "إن القرار الجماعي للحكومة يتمثل في أن عليها أن توافق على مسودة الاتفاق حول الانسحاب ومسودة الإعلان السياسي".

وشددت على أنها على ثقة بأن هذا القرار "يصب في مصلحة المملكة المتحدة بأسرها".

وجاءت تصريحات "ماي" في أعقاب اجتماع للحكومة، استمر نحو 5 ساعات. وبعد اتفاق الحكومة على المسودة من المقرر إحالة الوثيقة إلى البرلمان للتصويت عليها.

وبموازاة ذلك عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا على مستوى المندوبين لـ 27 دولة عضوة في الاتحاد لمناقشة الاتفاق مع لندن بشأن خروجها من الاتحاد، والعلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يدلي كبير المفاوضين الأوروبيين بشأن "بريكست" ميشيل بارنييه بتصريح صحفي في وقت لاحق من مساء اليوم.