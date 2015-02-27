النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة

أكدت وقوفها مع السعودية في جهودها لاستقرار المنطقة ودورها الرئيسي في محور الاعتدال

أيّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما جاء في بيان وزارة الخارجية بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة؛ مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة
سبق

أيّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما جاء في بيان وزارة الخارجية بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة؛ مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:31 PM

الإمارات تؤيد بيان الخارجية حول جريمة مقتل خاشقجي: نثق في أحكام القضاء في المملكة

أكدت وقوفها مع السعودية في جهودها لاستقرار المنطقة ودورها الرئيسي في محور الاعتدال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,374

أيّدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ما جاء في بيان وزارة الخارجية بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء في المملكة العربية السعودية، التي تؤكد الالتزام بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة؛ مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,849

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة