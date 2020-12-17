ورشة عمل بـ"المجلس الصحي" "لإعداد لائحة تبادل وحفظ واستخدام العينات الحيوية"

لاستخدامها للأغراض البحثية في القطاعات الصحية.. و"الكلية": لسد الفجوات المعرفية

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي مؤخرًا، ورشة عمل "اللائحة المنظمة لتبادل وحفظ واستخدام والمشاركة بالبيانات والعينات الحيوية واستخدامها للأغراض البحثية في القطاعات الصحية".

عُقدت الورشة في مقر الأمانة العامة للمجلس، بحضور الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي، وبمشاركة من القطاعات الصحية في المملكة والجهات ذات العلاقة، ونخبة من الباحثين والخبراء المحليين والعالميين.

وهدفت الورشة إلى تطوير وتبنّي لائحة تُنظم تَبَادل وحفظ واستخدام ومشاركة البيانات والعينات الحيوية واستخدامها للأغراض البحثية.

وأكد مدير عام مركز البحوث والدراسات الصحية الدكتور محمد الكلية، أهمية هذه المبادرة؛ لما احتوته من معلومات هادفة لإعداد هذه اللائحة الهامة، التي تُعد نموذجًا فريدًا ومميزًا للتعاون بين جميع المؤسسات البحثية في القطاع الصحي؛ لتطوير وتبني لائحة تنظم تبادل وحفظ واستخدام ومشاركة البيانات والعينات الحيوية، واستخدامها للأغراض البحثية في القطاعات الصحية.

وأضاف الدكتور "الكلية" أن وفرة البيانات البحثية الموجودة اليوم، وما تنطوي عليه من إمكانات هائلة تُساهم في المضيّ قُدمًا في مجال البحوث الصحية، عبر إعادة تدويرها وتطويرها، من خلال سد فجوات المعرفة وفتح مجالات جديدة.

وبيّن أن البحث والتطوير يشكّل العمود الفقري للاقتصاديات الحديثة المبنية على التقدم المعرفي والاستثمار في مجال البحوث وتأسيس بنية تحتية متطورة في مجال الأبحاث الصحية التي تعتبر مصدر دعم أساسي، يدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام ويعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته قال رئيس مكتب المراقبة باللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الدكتور محمد زهير القاوي: إن للجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية دورًا فعالًا ومفصليًّا في بناء بيئة مستدامة ومنتجة للأبحاث في كل القطاعات، ومنها القطاع الصحي، وهي شريكة أساسية في هذه المبادرة الوطنية؛ حيث إن اللائحة المقترحة هي ترجمة لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية واللائحة التنفيذية للنظام، وممكنة له في القطاع الصحي.

يشار إلى أن مركز البحوث والدراسات يهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين المراكز البحثية في القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة فيما يختص بإدارة الأبحاث وتسهيل إجراءاتها وتحفيزها، والاستفادة المثلى للموارد البحثية؛ وذلك من خلال اقتراح اللوائح والقواعد المهنية والأخلاقية المنظمة لنشاط البحوث الصحية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.