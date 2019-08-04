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"صحة المدينة المنورة" تواصل تقديم خدماتها لأكثر من مليون حاج

أجرت 27 عملية جراحية و216 جلسة غسيل كلى و98 قسطرة قلبية

قالت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلةً بإدارة الإحصاء والمعلومات، إن إجمالي الحجاج التراكمي الذين تمت مناظرتهم صحياً في منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالمدينة المنورة، بلغ 653836 حاجاً.

وأضافت: جرى تقديم العقار الوقائي في المنفذ لإجمالي 193837 حاجاً، ولقاح شلل الأطفال الفموي لـ90825، منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى الثاني من ذي الحجة، للعام الهجري 1440هـ.

وقال مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة منطقة المدينة المنورة إبراهيم الردادي: إن إدارة الإحصاء بالمديرية تجمع الإحصائيات وتحدثها بشكل يومي، بالتعاون مع المستشفيات والإدارات التابعة لصحة المنطقة، ورصدت منذ بداية موسم حج هذا العام إجمالي 108116 زائراً لمراكز الرعاية الصحية الأولية. في حين بلغ إجمالي الزيارات التراكمي للمستشفيات 9086 زائراً.

وأضاف أن الإحصائيات منذ بداية الموسم، 4219 حالة إسعافية، لضيوف الرحمن، أجريت 75 عملية جراحية، و98 قسطرة قلبية، وأربع عمليات لجراحة القلب، 27 عملية جراحة مناظير، و216 جلسة غسيل كلى، شهدت حالتي ولادة.

وتواصل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وجميع مرافقها، خدمة ضيوف الرحمن، على مدار العام، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والتثقيف الصحي للزوار والمعتمرين في المنافذ القادمين منها، وفي مقر سكنهم، لأداء حج صحي وحتى يعودون لذويهم سالمين غانمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة المدينة المنورة" تواصل تقديم خدماتها لأكثر من مليون حاج
سبق

قالت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلةً بإدارة الإحصاء والمعلومات، إن إجمالي الحجاج التراكمي الذين تمت مناظرتهم صحياً في منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالمدينة المنورة، بلغ 653836 حاجاً.

وأضافت: جرى تقديم العقار الوقائي في المنفذ لإجمالي 193837 حاجاً، ولقاح شلل الأطفال الفموي لـ90825، منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى الثاني من ذي الحجة، للعام الهجري 1440هـ.

وقال مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة منطقة المدينة المنورة إبراهيم الردادي: إن إدارة الإحصاء بالمديرية تجمع الإحصائيات وتحدثها بشكل يومي، بالتعاون مع المستشفيات والإدارات التابعة لصحة المنطقة، ورصدت منذ بداية موسم حج هذا العام إجمالي 108116 زائراً لمراكز الرعاية الصحية الأولية. في حين بلغ إجمالي الزيارات التراكمي للمستشفيات 9086 زائراً.

وأضاف أن الإحصائيات منذ بداية الموسم، 4219 حالة إسعافية، لضيوف الرحمن، أجريت 75 عملية جراحية، و98 قسطرة قلبية، وأربع عمليات لجراحة القلب، 27 عملية جراحة مناظير، و216 جلسة غسيل كلى، شهدت حالتي ولادة.

وتواصل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وجميع مرافقها، خدمة ضيوف الرحمن، على مدار العام، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والتثقيف الصحي للزوار والمعتمرين في المنافذ القادمين منها، وفي مقر سكنهم، لأداء حج صحي وحتى يعودون لذويهم سالمين غانمين.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
03:51 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:53 PM

"صحة المدينة المنورة" تواصل تقديم خدماتها لأكثر من مليون حاج

أجرت 27 عملية جراحية و216 جلسة غسيل كلى و98 قسطرة قلبية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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قالت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، ممثلةً بإدارة الإحصاء والمعلومات، إن إجمالي الحجاج التراكمي الذين تمت مناظرتهم صحياً في منفذ مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالمدينة المنورة، بلغ 653836 حاجاً.

وأضافت: جرى تقديم العقار الوقائي في المنفذ لإجمالي 193837 حاجاً، ولقاح شلل الأطفال الفموي لـ90825، منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى الثاني من ذي الحجة، للعام الهجري 1440هـ.

وقال مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة منطقة المدينة المنورة إبراهيم الردادي: إن إدارة الإحصاء بالمديرية تجمع الإحصائيات وتحدثها بشكل يومي، بالتعاون مع المستشفيات والإدارات التابعة لصحة المنطقة، ورصدت منذ بداية موسم حج هذا العام إجمالي 108116 زائراً لمراكز الرعاية الصحية الأولية. في حين بلغ إجمالي الزيارات التراكمي للمستشفيات 9086 زائراً.

وأضاف أن الإحصائيات منذ بداية الموسم، 4219 حالة إسعافية، لضيوف الرحمن، أجريت 75 عملية جراحية، و98 قسطرة قلبية، وأربع عمليات لجراحة القلب، 27 عملية جراحة مناظير، و216 جلسة غسيل كلى، شهدت حالتي ولادة.

وتواصل الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، وجميع مرافقها، خدمة ضيوف الرحمن، على مدار العام، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية والتثقيف الصحي للزوار والمعتمرين في المنافذ القادمين منها، وفي مقر سكنهم، لأداء حج صحي وحتى يعودون لذويهم سالمين غانمين.

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